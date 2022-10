Wystartowała Netia GO. Serwis dostępny bez dodatkowych opłat dla abonentów

Treści oferowane w ramach usługi Netia GO podzielono na trzy kategorie. Pierwsza z nich to Katalogi, w ramach których abonenci otrzymują bezpłatnie (w ramach swojej oferty) dostęp do wybranych treści emitowanych na linearnych kanałach TV, posiadanych przez danego abonenta.

Do Netia GO użytkownik loguje się danymi, których używa do uzyskania dostępu do serwisu samoobsługowego www.netiaonline.pl

Druga kategoria treści to wypożyczalnia filmów (TVoD – transakcyjny serwis VoD). Wybrane przez klienta pozycje są mu udostępniane na 48 godzin. Znajdziemy tu zarówno filmowe nowości prosto z kina, jak i klasykę filmową. Cena wypożyczenia jest zależna od wybranego tytułu i zawiera się w przedziale od 5 do 20 zł (kwota doliczana do rachunku).

Ostatnia kategoria dostępna w Netia GO to Netia Premium (SVoD – pakiet wideo na żądanie). Za 20 zł na okres 30 dni Netia udostępnia setki polskich i zagranicznych filmów, produkcji dla dzieci, programy rozrywkowe i seriale dla całej rodziny oraz przedpremierowe odcinki wybranych seriali i seriale premium Telewizji Polsat.

Z Netia GO można korzystać na dowolnym urządzeniu. Na komputerze wystarczy uruchomić przeglądarkę i wejść na stronę internetową go.netia.pl. Operator oferuje również aplikacje na urządzenia z systemem Android i iOS, w tym telewizory z Android TV i Apple TV. Abonenci usług telewizyjnych Netii mogą korzystać z serwisu bezpłatnie.

Netia GO to kolejny efekt strategii rozwoju szeroko pojętych usług telewizyjnych Netii. Coraz liczniejsi użytkownicy naszych usług telewizyjnych zyskują teraz dostęp do swoich ulubionych kanałów na urządzeniach mobilnych – mówi Tomasz Dakowski, Dyrektor Generalny Obszaru B2C, Członek Zarządu Netii.