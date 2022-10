Niebieskie plamy nad Ziemią. Co zaobserwowano z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej?

Jeśli sądzicie, że to dowód na ingerencję pozaziemskich form życia w funkcjonowanie Błękitnej Planety, to niestety musimy Was zmartwić. Wszystko wskazuje na to, iż za uwiecznionym fenomenem stoją dwa niepowiązane ze sobą zjawiska.

Nie jest jasne, kto dokładnie wykonał zdjęcie, choć oficjalnie podzieliła się nim NASA. Pierwsza plama, widoczna w dolnej części obrazu, stanowi pokłosie uderzenia pioruna w Zatoce Tajlandzkiej. Tego typu wyładowania są zazwyczaj słabo widoczne z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ze względu na obecność chmur. W tym przypadku niebo było jednak przejrzyste do tego stopnia, by dało się dostrzec uderzenie.

Niebieskie plamy widoczne z ISS okazują się powiązane z dwoma różnymi zjawiskami

Drugi z niebieskich obiektów jest natomiast widoczny w prawym górnym rogu obrazu i powstał za sprawą obecności światła odbijającego się od Księżyca. Orientacja Srebrnego Globu względem ISS sprawia, że światło słoneczne przechodzi prosto przez atmosferę naszej planety. Część tego światła ulega rozproszeniu, co z kolei prowadzi do powstania charakterystycznej poświaty.

Jako że poszczególne kolory mają różne długości fali, to ich interakcje z cząsteczkami w atmosferze przebiegają w różnoraki sposób. Niebieskie światło ma najkrótszą długość fali, co zwiększa szanse na jego rozpraszanie. Ten sam efekt odpowiada za niebieski wygląd nieba w ciągu dnia. Innymi słowy, niebieskie długości fal światła słonecznego rozpraszają się w największym stopniu i są najbardziej widoczne dla ludzkiego oka.