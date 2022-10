Technologia ta wykorzystuje rozwiązanie umożliwiające wzmocnienie przepływu powietrza w każdym budynku. Stacjonarne, ciche i trwałe jednostki od Aeromine generują energię przez całą dobę, niezależnie od pogody. Zapewniają przy tym zauważalną przewagę względem paneli słonecznych – zajmują bowiem dziesięciokrotnie mniej powierzchni i mogą generować nawet 50% więcej energii przy podobnych kosztach.

Opisywany systemy składa się z 20-40 jednostek zainstalowanych na krawędzi budynku w kierunku najsilniejszego wiatru. Połączenie tej technologii oraz dachowych paneli słonecznych może pokrywać nawet 100 procent zapotrzebowania danego budynku na energię. Jednocześnie, ze względu na dywersyfikację jej źródeł (oraz możliwość działania nieruchomych turbin przez całą dobę) nie pojawia się konieczność magazynowania energii.

To rewolucja dodająca nową wartość do szybko rozwijającego się rynku wytwarzania energii elektrycznej na dachach, pomagając korporacjom spełnić ich cele związane z samowystarczalnością i zrównoważonym rozwojem za pomocą niewykorzystanego rozproszonego źródła energii odnawialnej. Zastrzeżona technologia Aeromine przenosi wydajność energii wiatrowej na wytwarzanie energii na miejscu, niwelując dotychczasowe ograniczenia stwarzane przez ruchome turbiny wiatrowe i mniej wydajne panele słoneczne. wyjaśnia dyrektor generalny Aeromine, David Asarnow

Elektrownia wiatrowa od Aeromine Technologies może być zamontowana na przykład na dachu

Jako że dachy są często niezagospodarowane, to można je wykorzystać do rozmieszczenia różnego rodzaju infrastruktury. Zapewnia to również właścicielom nieruchomości możliwość uzyskania niezależności energetycznej w obliczu rosnących kosztów energii. Jak dodają przedstawiciele Aeromine, rozumiejąc niewykorzystany potencjał energii wiatrowej i ograniczenia obecnie dostępnych opcji obejmujących dachy, założyciele firmy proponują znacznie produktywniejsze rozwiązanie.

Technologie umożliwiające wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii są obecnie na wagę złota, szczególnie w kontekście problemów z dostępnością konwencjonalnych paliw, a także widmem zmieniającego się klimatu. Z tego względu coraz popularniejsze stają się technologie zakładające użycie dostępnej infrastruktury tak, by brała ona udział w produkowaniu energii elektrycznej. W przypadku propozycji od Aeromine Technologies, wśród proponowanych budynków, które można byłoby wykorzystać, wymienia się między innymi magazyny i centra dystrybucyjne, wielorodzinne budynki mieszkalne, biura, czy wielkopowierzchniowe obiekty handlowe.