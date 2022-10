Te karty graficzne są najpopularniejsze. NVIDIA odświeżyła swój bestseller

Dwie nowe karty GeForce RTX 3060 oficjalnie zaprezentowane. Co zmieniono w 3060 Ti oraz 3060?

Patrząc na specyfikację obu modeli nie sposób nie odnieść wrażenia, że NVIDIA kieruje się dziwaczną strategią. Obie karty graficzne wykorzystują bowiem nadal ten sam procesor (GPU) o identycznych możliwościach, jak ich wcześniejsze warianty (tyczy się to nawet taktowania i TDP), a zmiany sprowadzają się wyłącznie do ich podsystemu pamięci. Firma oficjalnie wskazuje, że te dwa nowe warianty RTX 3060, które zadebiutują w listopadzie, są przejawem dążenia do “zaoferowania większego wyboru graczom i twórcom”.

Czytaj też: Telewizory 8K znikną ze sklepowych półek w Europie?

Do podstawowych “3060-tek” dołączył właśnie model z jedynie 8 GB pamięci GDDR6 i to ograniczonej do 128-bitowej magistrali. To sprawia, że przez układy 15 Gb/s przepustowość podsystemu pamięci tego modelu wyniesie zaledwie 240 GB/s, co w efekcie może być wąskim gardłem dla niektórych zastosowań. Przypomnijmy, że oryginał oferuje nie tylko bardziej przyszłościowe 12 GB VRAM, ale też całe 360 GB/s przepustowości, ale oba modele dzierżą dokładnie ten sam procesor graficzny.

Czytaj też: Musk tego nie chciał, ale naukowcy i tak to zrobili. Konstelacja Starlink jako GPS

Obecne w nich GPU oferuje 3584 rdzeni CUDA, 112 rdzeni Tesnor, 28 rdzeni RT, 112 jednostek TMU i 48 ROP. Nawet ich taktowanie referencyjne pozostało na tym samym poziomie, czyli wynosi kolejno 1320 i 1777 MHz w trybie podstawowym i boost, co tyczy się też TDP karty (170 watów). Tego typu mieszanka może nabić nieuważnych klientów na przysłowiową minę, bo powinna doczekać się cięć po stronie procesora graficznego i nazywać się raczej mianem RTX 3050 Ti, który konkurowałby z RX 6600 od AMD i nawet Arc A750 Intela. Cena na ten moment jest nieznana.

Czytaj też: Choć niechętnie, Apple w końcu potwierdza – iPhone przechodzi na USB-C

Lepiej wypada ulepszenie GeForce RTX 3060 Ti, które nadal oferuje ten sam procesor graficzny (GA104-202) z 4864 rdzeniami CUDA i 12 GB pamięci, ale nie GDDR6 14 GB/s, a GDDR6X 19 Gb/s, co z racji ciągle tej samej 256-bitowej magistrali, przekłada się na wzrost przepustowości z 448 GB/s do 608 GB/s. Ceny obu modeli pozostają niestety nieznane.