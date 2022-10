Telewizory 8K znikną ze sklepowych półek w Europie?

Telewizory 8K nie będą sprzedawane w Europie? UE zamierza mocno zaostrzyć przepisy

W ubiegłym roku wprowadzono nowe etykiety energetyczne, które wyeliminowały plusy i zapewniły lepszą czytelność dla konsumentów. To z kolei sprawiło, że powstała nowa skala energetyczna (A-G) i produkty, które wcześniej były oznaczane np. jako A lub B po zmianie trafiły do klasy F lub G. Do taj najwyższej klasy A trafić mogą już tylko najbardziej zaawansowane sprzęty. Teraz Unia Europejska idzie o krok dalej, chcąc ponownie przeanalizować wymagania dotyczące całej elektroniki użytkowej. Te regulują ilość energii, jaką mogą one zużywać.

Celem jest obniżenie rachunków za energię i ogólnie zmniejszenie jej zużycia, co w dobie obecnych problemów jest jak najbardziej wskazane. To jednak może wiązać się z ustaleniem odgórnego limitu maksymalnego zużycia energii przez telewizory. I tutaj właśnie pojawia się problem, bo telewizory 8K nie będą w stanie sprostać nowym standardom — zwyczajnie zżerają za dużo prądu. Może to również dotyczyć modeli 4K o dużej przekątnej ekranu.

W praktyce więc będzie to oznaczać, że takie urządzenia na terenie Unii Europejskiej nie będą mogły być sprzedawane. Restrykcyjne przepisy miałyby wejść w życie w przyszłym roku, ale na razie nic nie zostało jeszcze przesądzone. Producenci sprzętów (bo nowe przepisy wykluczyłyby zapewne ze sprzedaży również inne urządzenia z klasy energetycznej G) z pewnością będą próbowali z politykami rozmawiać. Zresztą The 8K Association już wypowiedziało się na ten temat:

