Obliczenia kwantowe z nowym rekordem. To bardzo ważny krok

Jak wyjaśnia Stephan Philips z Uniwersytetu Technologicznego w Delft, obliczenia kwantowe borykają się z co najmniej dwoma problemami. Po pierwsze konieczne jest opracowanie kubitów, które są wystarczająco dobrej jakości oraz architektury umożliwiającej tworzenie układów złożonych z wielu kubitów. Dzięki wysiłkom jego zespołu, które opisano na łamach Nature, udało się stawić czoła obu tym trudnościom.

Kubity, zwane również bitami kwantowymi, mogą przechowywać znacznie więcej informacji niż klasyczne bity, ponieważ mogą przyjmować wartość nie tylko 0 i 1, ale również obie jednocześnie. Składają się przy tym z pojedynczych elektronów ustawionych w rzędzie, oddalonych od siebie o 90 nanometrów. Całość jest natomiast umieszczona w krzemie na zasadzie podobnej jak w przypadku tranzystorów używanych w produkcji procesorów. Można to zobaczyć na powyższej ilustracji.

Rekordowa liczba kontrolowanych kubitów w procesorze opartym na krzemie wynosi 6

Członkowie zespołu byli w stanie nie tylko kontrolować spin, ale również stworzyć bramki logiczne i splątać układy dwóch lub trzech elektronów z wysoką wydajnością. Do osiągnięcia tych celów użyte zostały promieniowanie mikrofalowe, pola magnetyczne i potencjały elektryczne. Najistotniejszy jest rzecz jasna fakt, iż naukowcy dokonali wszystkiego na rekordowo dużej liczbie kubitów.

Jak do tej pory wykorzystywano bowiem maksymalnie 3-kubitowe procesy oparte na krzemie. Teraz liczba ta wzrosła dwukrotnie. Jeśli chodzi o krzem, to on ma co najmniej jedną bardzo istotną zaletę: łańcuchy produkcji i dostaw są już gotowe, dzięki czemu wprowadzenie tego typu rozwiązań do masowego użytku nie powinno być trudne. W międzyczasie naukowcy postarają się pobić kolejne rekordy. Mateusz Madzik, również zaangażowany w badania, podkreśla, iż zwiększenie liczby wykorzystanych kubitów będzie możliwe – i to przy zachowaniu dotychczasowej precyzji.