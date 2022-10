Home Tech Od zera do setki zanim zdążysz powiedzieć “weekend”. Elektryk śmignął jak strzała

Skonstruowany przez grupę GreenTeam z Uniwersytetu w Stuttgarcie GreenTeam E0711 to samochód wyścigowy z włókna węglowego, którego silniki elektryczne napędzają wszystkie cztery koła i razem wytwarzają 180 kW (242 KM) mocy przy zasilaniu nowym akumulatorem wysokonapięciowym. To właśnie ten bolid wykręcił Światowy Rekord Guinnessa dla aut elektrycznych w zakresie przyspieszenia od zera do setki.