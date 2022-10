OnePlus pracuje nad kolejną generacją swoich słuchawek premium. OnePlus Buds Pro 2 coraz bliżej premiery?

OnePlus Buds Pro 2 pojawiają się w przecieku

W sierpniu ubiegłego roku OnePlus zaprezentował pierwszą generację swoich prawdziwie bezprzewodowych słuchawek dousznych z górnej półki. Spodziewamy się więc, że w najbliższym czasie na rynek trafią OnePlus Buds Pro 2, czyli kolejna generacja tych słuchawek. Co już o nich wiemy?

Wedle nowego przecieku nowy model wyposażony zostanie w dwa przetworniki audio w każdej słuchawce – 11 i 6 mm. Dodatkowo mają obsługiwać LHDC 4.0 o wysokiej rozdzielczości oraz dźwięk przestrzenny. Każda słuchawka będzie też wzbogacona o trzy mikrofony, które poprawią jakość głosu podczas połączeń, by rozmówca słyszał nas głośno i wyraźnie niezależnie od otoczenia, w którym się znajdziemy.

OnePlus Buds Pro

OnePlus ma również podbić obsługiwaną aktywną redukcję szumów do 45 dB. Ta dodatkowo będzie adaptacyjna, więc dostosuje się do rodzaju i poziomu hałasu w otoczeniu. Przy włączonym ANC bateria ma wytrzymać na 6 godzin pracy, a przy wykorzystaniu etui ładującego — na 22 godziny. Jeśli natomiast ANC zostanie wyłączone, wówczas ten czas wydłuży się kolejno do 9 i 33 godzin. Jak podaje źródło, zaledwie dziesięć minut ładowania ma wystarczyć aż na 3 godziny słuchania.

DFodatkowo dowiedzieliśmy się, że OnePlus Buds Pro 2 będą odporne na kurz i wodę zgodnie z normą IP55. Z pozostałych funkcji mają obsługiwać Google Fast Pair i Bluetooth 5.2. Data premiery jest jeszcze nieznana, ale patrząc na to, jak konkretne informacje trafiły do sieci, można oczekiwać, że długo nie będziemy musieli czekać.