Test Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC

Jak wygląda i co oferuje Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC?

Dodatki są dosyć jak na RTX 4090, czyli mamy holder, kabel ARGB oraz przejściówkę z nowego złącza na 4×8-pin. Można więc bez problemów podłączyć kartę do zasilacza ze wtyczkami 8-pin. Holder na pewno się przyda, wszak mamy do czynienia z naprawdę dużą i ciężką konstrukcją. Kabel pozwala na synchronizację podświetlenia z płytą główną

Wygląd Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC jest z pewnością ciekawy. Mamy boczne podświetlenie oraz wokół wentylatorów. Tutaj znajduje się wyłożenie stylizowane na diamenty. Wygląda to moim zdaniem dobrze, ale zdaję sobie sprawę, że nie każdemu z Was może przypaść do gustu. Karta jest również znakomicie wykonana i tutaj mamy do czynienia z naprawdę świetnym modelem.

Grafika ma wymiary 329,4 x 137,5 x 71,5 mm. Zajmuje więc ona 3,5 slota PCI, a waga to 1,95 kg. Jest to zdecydowanie ciężka konstrukcja, ale też nie najdłuższa z jaką miałem do czynienia. Zasilanie odbywa się ze złącza 16-pin, ale jest dołączone przejściówka na 4x 8-pin. Sugerowany zasilacz to oczywiście 1000 W. Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory Gale Hunter, które oczywiście pracują półpasywnie. Do dyspozycji mamy też następujące wyjścia obrazu: 1x HDMI 2.1 oraz 3x DisplayPort 1.4a.

Karta ma fabryczne OC, a zegar boost wynosi 2610 MHz. Mamy też podwójny BIOS: Performance oraz Silent. W tym drugim zegar boost jest niższy i wynosi 2520 MHz – wyniki w grach będą więc trochę niższe. Jest też fizyczny przełącznik, choć jego obsługa mogła by być prostsza. Natomiast przy benchmarku i Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (BIOS Performance) średnie zegary wynosiły 2820 MHz.

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości mamy do czynienia z bottleneckiem. Wyniki w wielu grach są zaledwie lekko wyższe niż w 2560 x 1440. Sama karta notuje oczywiście znakomite wyniki.

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości ponownie mamy do czynienia ze świetnymi wynikami. Karta wypada też bardzo podobnie do konkurencyjnych modeli RTX 4090.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

RTX 4090 jest oczywiście stworzony do 3840 x 2160. Rezultaty są świetne i bez problemów możecie odpalać gry na maksymalnych detalach i cieszyć się płynną rozgrywką.

Temperatury

Karta pod obciążeniem nie nagrzewa się zbyt mocno i temperatury są dobre. Pomiędzy BIOSami jest mała różnica, ale ma to oczywiście związek ze spadkiem taktowaniem w przypadku trybu Silent.

Głośność

Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC jest również cichą kartą. W trybie Performance wypada podobnie do ZOTACa, a w Silent jest naprawdę dobrze. W spoczynku wentylatory nie kręcą się więc mamy idealną ciszę.

Pobór mocy

Pobór mocy jest podobny do pozostałych RTX 4090. Warto jednak zauważyć, że jest mała różnice pomiędzy BIOSami.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. W tabelce poniżej znajdziecie wartości o jakie udało mi się podwyższyć taktowanie rdzenia oraz pamięci. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 160 MHz na rdzeniu i o 200 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC bez wątpienia oferuje topową wydajność. Wyniki są świetne i we wszystkich rozdzielczościach karta plasuje się pomiędzy modelem ZOTACa a Asusa, ale różnice są naprawdę małe. Grafika jest też stworzona do rozdzielczości 3840 x 2160, gdzie radzi sobie naprawdę fenomenalnie zapewniając w pełni płynną rozgrywkę.

Test Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC – podsumowanie

Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC to kolejny model RTX 4090, który zdecydowanie zasługuje na rekomendację. W zestawie mamy holder oraz przejściówkę do zasilania, co pozwala na podłączenie karty do zasilacza bez nowej wtyczki. Grafika wygląda moim zdaniem bardzo dobrze, ale design jest bardzo charakterystyczny i nie każdemu musi przypaść do gustu. Nie mam jednak wątpliwości, że jest ona świetnie wykonana.

W testach wypadła znakomicie i zapewnia świetną wydajność we wszystkich testowanych rozdzielczościach, między innymi dzięki fabrycznemu OC. Karta jest też stosunkowo chłodna i cicha, a pobór mocy jest podobny do konkurencji. Producent nie zapomniał też o podwójnym BIOS, ale w trybie Silent taktowanie boost jest niższe co wpłynie na wydajność. Grafikę możecie też całkiem nieźle podkręcić i zyskać na wydajności. Warto też pamiętać, że RTX 4090 ma 24 GB pamięci GDDR6X, a Nvidia szykuje nam DLSS 3.0.

Testowany model jest więc kolejnym świetnym wykonaniem RTX 4090. Bez wątpienia mogę Wam rekomendować jej zakup – na pewno będziecie zadowoleni.