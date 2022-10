Pierwsze zadanie amerykańskiego superlotniskowca. Lata testów i certyfikacji zakończone

Wielka wyprawa USS Gerald R. Ford, czyli pierwsze zadanie amerykańskiego superlotniskowca

USS Gerald R. Ford wypłynął na Ocean Atlantycki w swój pierwszy oficjalny rejs planowany na początek października, co zostało uwiecznione na licznych nagraniach. Z racji na wagę tego wydarzenia, wydawać by się mogło, że to pierwszy raz, kiedy lotniskowiec rzeczywiście wyrusza w podróż, ale prawda jest taka, że wypływał już kilkanaście razy na otwarte morza i oceany podczas procesu testowania i certyfikacji, a nawet sprawdzianu, w ramach którego zasymulowano ogromny wybuch tuż przy burcie.

Ten oficjalny rejs będzie obejmował nie tylko sam lotniskowiec, ale też tradycyjnie towarzyszącą mu grupę “ochronną” w postaci:

Krążownika Ticonderoga

Trzech niszczycieli Arleigh Burke

Tankowca uzupełniającego

Kutra typu Legend

Statku do transportu ładunków suchych

Dwa pierwsze rodzaje okrętów (łącznie 4) odpowiadają w dużej mierze za bezpieczeństwo tego superlotniskowca, który podczas swojego pierwszego zadania przekroczy Atlantyk i przeprowadzi “różne ćwiczenia z innymi siłami USA, a także sojusznikami i partnerami”.

Przewiduje się, że lotniskowiec będzie realizował osiem odrębnych etapów w trakcie tego utrzymywanego przez służby rozmieszczenia. Będzie to obejmowało żeglugę z sześcioma okrętami sojuszników, jak również z grupą uderzeniową lotniskowca, wsparciem morskim USA i niszczycielami, a w tych ośmiu odrębnych fazach przeprowadzi parowanie grupy uderzeniowej, ćwiczenia obrony powietrznej, świadomość domeny morskiej, uderzenie morskie dalekiego zasięgu, rozproszone operacje morskie, ćwiczenia z zakresu wojny przeciw okrętom podwodnym, jak również integrację marynarki – powiedział wiceadmirał Dan Dwyer.

Lotniskowce klasy Gerald R. Ford były wielkim powrotem Marynarki Wojennej USA na okrętowe poletko. Po czterech dekadach lenistwa w myśl projektowania nowego lotniskowca ta gałąź Wojska USA postanowiła zaszaleć. Dlatego też, od początku prac nad Gerald R. Ford zapowiadano, że te kolosy będą imponować i choć ewidentnie to robią, to niestety nie tylko w tym pozytywnym sensie. Zwłaszcza że pierwszy z nich, wyjątkowy USS Gerald Ford, to lotniskowiec za ponad 13,3 miliarda dolarów, czyli ~2,5 razy więcej, niż początkowo zakładano.