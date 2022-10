Pixel 7 Pro dopiero zadebiutował, a już sprawia problemy. Powtórka z rozrywki?

7 października Google zaprezentowało serię Pixel 7 i spodziewaliśmy się, że po ubiegłorocznych problemach z poprzednią generacją smartfonów, w tym roku Google nauczyło się na błędach. Cóż… najwyraźniej nie, choć trzeba przyznać, że dłużej musieliśmy czekać na zgłoszenia o wadach.

Co szwankuje w Pixel 7 Pro?

Jedną z kwestii, które Google poprawiło w tegorocznej serii jest żywotność baterii. Jednak co z tego, skoro wyświetlacz, z powodu jakiegoś błędu, żre ją jak oszalały? Już tłumaczymy, o co chodzi. Jak donosi serwis XDA Developers, posiadane przez członków redakcji modele Pixel 7 Pro wykazują dziwną tendencję. O ile w domu smartfony cechują się naprawdę dobrą żywotnością baterii, to po wyjściu na zewnątrz wystarczyło piętnaście minut, by pojemność baterii spadła aż o 10%, a smartfon był użytkowany podobnie, jak wewnątrz domu.

Redaktorzy postanowili więc dokonać analizy sytuacji, by dowiedzieć się, w czym tkwi problem. Sprawdzono cztery urządzenia Pixel 7 Pro i przy 600 nitach osiągały one moc od 3,5W do 4W. BNatomiast przy maksymalnej jasności (1500 nitów) i uruchomieniu trybu wysokiej jasności pobór mocy osiągnął nawet 6W. Porównano to z Galaxy S22 Ultra, który przy 600 nitach pobierał zaledwie 2W mocy, a przy 1000 – 4W. Z ciekawości sprawdzono również Pixel 6 Pro i co wyszło? Już przy 800 nitach zanotowano pobór 4W.

TDP Google Tensor G2 wynosi około 10-12 W, co z kolei oznacza, że wyświetlacz przy maksymalnej jasności pobiera połowę dostępnej mocy procesora. Wystarczy więc, że włączymy na smartfonie coś wymagającego, a bateria będzie rozładowywać się w zastraszającym tempie.

Trudno jednak powiedzieć, czy problem ten można rozwiązać aktualizacją oprogramowania, czy może wina leży już po stronie sprzętu. Tak czy inaczej, problemy są i coś nam się wydaje, że to dopiero początek.