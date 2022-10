Home Telekomunikacja Play dla firm ma nową ofertę. Internet światłowodowy i 2 karty SIM za 60 zł

Play dla firm przygotował nową ofertę, w ramach której za 60 zł netto miesięcznie proponuje dostęp do internetu światłowodowego z prędkością do 150 Mb/s oraz 2 karty SIM do smartfona. Przy okazji fioletowy operator poleca również dwa smartfony dla biznesu: Samsung Galaxy Z Flip4 oraz Motorola edge 30 neo.