Phaethon to potencjalnie niebezpieczna planetoida. Naukowcy właśnie odkryli coś dziwnego w jej locie

Wspomniane przedsięwzięcie miałoby się rozpocząć w 2024 roku, a jego punkt kulminacyjny, czyli zbliżenie się do Phaethon, powinno nastąpić cztery lata później. O co chodzi natomiast z rzeczonym fenomenem? Jak się okazuje, okres rotacji tej planetoidy zmniejsza się każdego roku o 4 milisekundy. Oczywiście jest to niewiele, szczególnie z perspektywy człowieka, jednak jest jedno “ale”.

Nawet tak mała zmiana może mieć wpływ na obserwacje prowadzone w ramach misji DESTINY+. Znajomość dokładnej prędkość wirowania pozwala naukowcom precyzyjnie określić orientację planetoidy podczas przelotu sondy. To z kolei przekłada się na przeprowadzenie bardziej szczegółowych obserwacji.

Szczególnie interesujący wydaje się fakt, iż Phaethon jest dopiero jedenastym tego typu obiektem, a w całym tym gronie okazuje się również największym. Średnica tego ciała niebieskiego wynosi niecałe 5,5 kilometra. Korzystając z danych zebranych od 1989 do 2021 roku, Sean Marshall z obserwatorium Arecibo stworzył model, który określa kształt Phaethon. Naukowiec dokonał tego w ramach przygotowań do rozpoczęcia DESTINY+.

Planetoida Phaethon ma być celem misji DESTINY+

Przewidywania z modelu dotyczącego kształtu nie pasowały do danych. Czasy, w których model był najjaśniejszy, były wyraźnie niezsynchronizowane z czasami, w których Phaethon była rzeczywiście obserwowana jako najjaśniejsza. Zrozumiałem, że można to wytłumaczyć tym, że okres rotacji Phaethon zmienił się nieznacznie w jakimś okresie przed obserwacjami z 2021 roku, być może z powodu aktywności podobnej do komety, gdy była ona w pobliżu peryhelium w grudniu 2020 roku. wyjaśnia Marshall

Inżynierowie misji z pewnością wezmą jego ustalenia pod uwagę, dzięki czemu będą mogli się przygotować na wszelkie ewentualności obejmujące zmiany rotacji tej planetoidy. Jej ostatni wyjątkowo bliski przelot obok naszej planety miał miejsce w grudniu 2017 roku, kiedy to Phaethon znalazła się nieco ponad 10 milionów kilometrów od Ziemi. Dla porównania, dystans dzielący nas od Słońca jest około 15-krotnie większy.