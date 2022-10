Słuchawki zasilane energią słoneczną. Powerfoyle może być naszą przyszłoscią

Technologia Exeger oparta jest na paskach dwutlenku tytanu pokrytych naturalnym barwnikiem. Absorbuje on fotony ze światła, które są przekształcane w elektrony. W pełnym słońcu panele z dwutlenku tytanu są mniej więcej o połowę mniej wydajne niż standardowe krzemowe panele słoneczne, ale nadrabiają grubością, prostotą i niskim kosztem produkcji.

Panele słoneczne firmy Exeger mają tylko 1,3 mm grubości. Zastosowane w słuchawkach mogą wytworzyć energię na godzinę z zaledwie 20 minut niezbyt mocnego “angielskiego lub szwedzkiego letniego słońca”. Mogą również wytwarzać trochę mocy ze sztucznego światła, czyli oświetlenia we wnętrzach.

Słuchawki Phoenix szwedzkiej firmy Urbanista oraz niemieckiego giganta sportowego Adidas jako pierwsze na świecie mają już wbudowane panele słoneczne Powerfoyle

Giovanni Fili przewiduje, że panele słoneczne raczej nie zostaną na stałe dodane do telefonów w najbliższym czasie, ponieważ wielu z nas trzyma takie urządzenia w kieszeni, gdzie raczej nie ma dostępu do światła. Zamiast tego panele będą mocowane do odzieży i plecaków, a telefony oraz inne akcesoria będą z nich ładowane.

Naukowcy z Uniwersytetu Loughborough przyjmują inne podejście do tkanin mogących generować energię. Zamiast używać ogniw słonecznych, zbierają elektryczność statyczną, która jest wytwarzaną podczas poruszania i przekształcają ją w użyteczną energię. Bazują na nanogeneratorach tryboelektrycznych (ang. TENG).

Są one wykonane z włókien takich jak bawełna, poliester i nylon, które są pokryte powłoką polimerową, przyciągającą ładunki elektrostatyczne. Te elastyczne, rozciągliwe, nadające się do prania nanogeneratory mogą być następnie tkane lub dziane na tkaninę elementów odzieży.