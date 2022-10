Redmi Note 12 sięgnie po najnowszy układ od MediaTek

Redmi Note 12 napędzany będzie przez nowy chipset Dimensity

Za przeciekiem stoi leakster Digital Chat Station, doskonale znany z dostarczania licznych i często potwierdzających się informacji na temat smartfonów. Tym razem ujawnił, że Redmi Note 12 zostanie wyposażony w najnowszy układ firmy MediaTek, a dokładniej w Dimensity 1080. Chipset ten został dopiero co ogłoszony i jeśli jeszcze nie zagłębiliście się w jego szczegóły, to w skrócie podamy kilka najważniejszych szczegółów. Jest to bezpośredni następca Dimensity 920, który zyskał sporo ulepszeń względem poprzednika, takich jak obsługa czujników aparatu do 200 Mpix, HDR z akceleracją sprzętową do 4K, znaczną poprawę wydajności, zwłaszcza dzięki dwóm rdzeniom Cortex-A78 o taktowaniu 2,6 GHz (w porównaniu z 2,5 GHz). Oprócz tego nadal obsługuje sieci 5G poniżej 6 GHz, Wi-Fi 6 i ma ten sam procesor AI (APU).

Jak podaje lekaster, wewnętrzne testy Redmi Note 12 wykazały podobno, że urządzenie napędzane przez Dimensity 1080 jest w stanie oferować wydajność porównywalną z tą zapewnianą przez Snapdragona 778G. W teście AnTuTu udało mu się podobno osiągnąć wynik przeszło 520 000.

Oczywiście, chociaż nowy Dimensity daje możliwość obsługi aparatu 200 Mpix, to nie ma się co spodziewać, że tak potężny czujnik znajdzie się na pokładzie serii Redmi Note 12. Na oficjalne szczegóły musimy oczywiście poczekać, ale wedle tego, co już zdradziły nam przecieki, jeden z modeli ma dostać 50-megapikselowy ultraszerokokątny obiektyw z tyłu – tu zapewne mowa o modelu Pro. Podstawowy Note 12 ma z kolei zadowolić się 8-megapikselowym aparatem ultraszerokokątnym, 2-megapikselowym czujnikiem makro i aparatem głównym, którego rozdzielczości niestety jeszcze nie znamy.