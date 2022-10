Ta wiadomość ucieszy wszystkich, którzy czekają na premierę Galaxy S23

Pojawiło się kilka nowych szczegółów na temat Samsunga Galaxy S23

Za przeciek odpowiada Digital Chat Station, który już tyle razy dostarczał nam potwierdzonych później wiadomości, że i tym razem możemy śmiało stwierdzić, że to wiarygodne źródło. Oczywiście na tyle, na ile takowym może być ktoś zajmujący się przeciekami. Tak czy inaczej, leakster udostępnił kilka szczegółów specyfikacji Samsunga Galaxy S23, a te obejmują wyświetlacz i baterię.

Samsung Galaxy S23 | Źródło: @OnLeaks

Zacznijmy najpierw od ekranu. Ten, wedle doniesień, ma być płaski, będzie to 6,1-calowy panel OLED oferujący rozdzielczość FHD+. Nie ma wzmianki o technologii LTPO. Potwierdza to jednak wcześniejsze plotki o tym, że Samsung nie będzie bardzo ingerował w konstrukcję nowych flagowców i pozostanie przy wymiarach znanych z Galaxy S22. Mówi się jednak, że przyszłoroczne flagowce mają być bardziej wytrzymałe i pozbędą się niedociągnięć poprzedników.

Samsung Galaxy S23 | Źródło: @OnLeaks

Leakster zdradził nam jeszcze jedną ciekawą informację, dotyczącą baterii Galaxy S23. Samsung ma podobno zwiększyć jej pojemność do 3900 mAh. Dla przypomnienia, bezpośredni poprzednik może pochwalić się ogniwem 3700 mAh. Nadal nie jest to jakoś specjalnie dużo na tele innych flagowców, które mają baterie 5000 mAh, ale możliwość dłuższej pracy na jednym ładowaniu zawsze jest mile widziana. Co do prędkości ładowania i tutaj nie mamy jeszcze konkretów prócz wzmianki, że podstawowy Galaxy S23 nadal będzie w tyle za innymi flagowcami. Nie ma więc co oczekiwać zawrotnych prędkości.