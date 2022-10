Qualcomm pracuje nad następcą układu Snapdragon 7 Gen 1. Oby był popularniejszy od poprzednika

W drugiej połowie maja, wraz ze Snapdragonem 8+ Gen 1, Qualcomm wypuścił na rynek układ Snapdragon 7 Gen 1. Chipset przeznaczony jest do urządzeń ze średniej półki i jest bezpośrednim następcą zeszłorocznego Snapdragona 778G. Oczywiście oferuje znaczne ulepszenia względem poprzednika, wykonano go w 4nm procesie technologicznym i wedle twierdzeń producenta jest w stanie renderować grafikę o 20% szybciej w stosunku do poprzednika, zaś AI ma działać o 30% lepiej. Dodatkowo oferuje możliwość obsługi aparatu do 200 Mpix, który staje się ostatnio dość popularny.

Mimo ulepszeń przez ostatnie miesiące niewielu producentów zdecydowało się na wyposażenie swoich urządzeń w chipset Snapdragon 7 Gen 1. Czy jego następca, który podobno właśnie powstaje, również podzieli ten los?

Tego oczywiście nie wiemy, ale do sieci trafiło kilka informacji na temat nowego układu z serii 7 ukrywającego się pod numerem SM7475. Trudno powiedzieć, czy będzie to Snapdragon 7 Gen 2, czy może Snapdragon 7+ Gen 1. Wiadomo natomiast, że ma mieć konstrukcję trójklastrową z rdzeniami – 1x Prime, 3x Gold i 4x Silver.

Czytaj też: Pojawiają się kolejne szczegóły dotyczące serii Oppo Reno9

Dodatkowo ujawniono szczytową częstotliwość dla poszczególnych klastrów. W przypadku Prime będzie to około 2,4 GHz, Gold ma osiągać szczyt mniej więcej na tej samej częstotliwości, podczas gdy w przypadku Silver będzie to 1,8 GHz. Dla przypomnienia, częstotliwości w Snapdragonie 7 Gen 1 wynosiły: 2,4 GHz dla Prime, 2,36 GHz dla Gold i 1,8 GHz dla Silver. Mamy więc praktycznie to samo, choć oczywiście przeciek może nie być dokładny. Dochodzi też kwestia nowych konstrukcji rdzeni, o ile miałby być to chipset Gen 2, ale na ten temat jeszcze niczego nie ujawniono.

Czytaj też: Xiaomi chce, by smartfony z serii Xiaomi 12T służyły nam przez lata. Dlatego zaoferuje dłuższe wsparcie

Przeciek wskazuje jednak, że chipset powstaje i możliwe, że ujrzy światło dzienne jeszcze przed Snapdragon Summit, czyli listopadowym wydarzeniem, na którym Qualcomm ma zaprezentować SoC Snapdragon 8 Gen 2. Jeśli tak, to w najbliższym czasie powinniśmy poznać więcej szczegółów na jego temat.