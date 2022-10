Seria Huawei P50 wycofana? Na całym świecie smartfony znikają ze stron producenta

Serwis Huawei Central zauważył bardzo zagadkową rzecz – seria Huawei P50 zaczęła znikać ze stron producenta i to nie tylko w jednym kraju, ale na całym świecie. Jeśli zerkniecie na polską witrynę Huawei, to zauważycie, że P50 Pro, choć jest dostępny w wynikach wyszukiwania, nie ma opcji jego kupna. Co jest tego powodem?