Revolut Pay Later dostępny dla wszystkich klientów. Odroczone płatności i wirtualne karty

Limit zakupowy w Revolut Pay Later wynosi maksymalnie 5 tys. zł. Każda płatność jest rozkładana na trzy raty, z których pierwszą należy opłacić już w momencie dokonywania transakcji. Dwie pozostałe obciążone są za to dodatkową opłatą w wysokości 2,99% wartości zakupu, co stanowi niemiłą niespodziankę w stosunku do innych ofert BNPL.

W ramach promocji Revolut postanowił jednak zrezygnować z dodatkowych płatności dla klientów Pay Later, którzy dokonają jakichkolwiek transakcji w ciągu pierwszych 30 dni od przyznania limitu w usłudze Pay Later. Aby dodatkowo ułatwić korzystanie z nowej funkcji fintech wprowadza również dla niej wirtualne karty. To kolejny wyróżnik usługi BNPL.

Nie trzeba już aktywować funkcji w aplikacji przed transakcją, bowiem zakupy opłacane przy pomocy wirtualnej karty Revolut Pay Later są automatycznie rozkładane na trzy raty

Warto podkreślić, że nie jesteśmy ograniczeni do korzystania z konkretnych sklepów internetowych czy stacjonarnych. Pay Later można używać u dowolnego usługodawcy, a nawet przy płatności w systemach Apple Pay czy Google Pay. To duże ułatwienie dla klienta, bo uniezależnia platformę od form płatności w danym sklepie.

Do używania Revolut Pay Later wystarczy posiadać polskie obywatelstwo i aplikację Revolut (iOS lub Android) w wersji od 8.67. Kiedy dostęp do usługi zostanie nam przyznany, wystarczy aktywować ją w dowolnym momencie w aplikacji, jeszcze przed dokonaniem płatności za zakupy, które chcemy rozłożyć na raty.

Płatności odroczone testuje obecnie także BLIK, wśród wybranej grupy klientów Banku Millennium.