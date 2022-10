Signal zamierza usunąć jedną z istotnych funkcji z aplikacji na Androida

Zarówno Messenger, jak i Signal to komunikatory internetowe, które jednak w aplikacjach mobilnych na Androida mogą również służyć jako aplikacje do obsługi wiadomości SMS. Jeśli ktoś dużo korzysta z tych dwóch opcji to całkiem wygodne, by wszystkie wiadomości mieć w jednym miejscu.

Okazuje się jednak, że Signal chce się tego pozbyć. Dlaczego?

Wszystko rozbija się właśnie o kwestię bezpieczeństwa. Jakiś czas temu z aplikacji usunięto funkcję szyfrowania SMS-ów i MMS-ów, ale nadal jeszcze można je odbierać i wysyłać za pośrednictwem aplikacji. Jeszcze, bo za jakiś czas się to skończy. Signal podjął taką decyzję ze względu na niepewny charakter protokołu, a tak po ludzku — chcąc zapewnić jak największą prywatność, komunikator pozbywa się starej i niezbyt bezpiecznej technologii, jaką są SMS-y.

Czytaj też: Test Huawei nova 10 Pro – stylowy, kobiecy i z podwójnym aparatem do selfie!

Aby umożliwić bardziej usprawnione korzystanie z Signal, zaczynamy wycofywać obsługę SMS-ów z aplikacji na Androida. Będziesz mieć kilka miesięcy na odejście od SMS-ów w Signal, wyeksportowanie wiadomości SMS do innej aplikacji i poinformowanie osób, z którymi rozmawiasz, że mogą chcieć przełączyć się na Signal lub znaleźć inny kanał do kontaktu. – czytamy na blogu Signal.

Wydaje się również, że kolejnym powodem są komplikacje związane z łączeniem wiadomości SMS i natywnych wiadomości Signal. W niektórych regionach może takie zamieszanie może wiązać się z dodatkowymi kosztami, gdy zamiast wiadomości w aplikacji wyślą SMS-a lub MMS-a. Usunięcie funkcji zlikwiduje ten problem.

Czytaj też: Wdrażacie nowych pracowników? Ulepszona przeglądarka Edge ma dla Was coś ciekawego

Jeśli więc korzystacie w ten sposób z aplikacji Singal w systemie Android, będziecie musieli w najbliższych miesiącach przerzucić się na inną apkę, która będzie domyślna na Waszym urządzeniu. Zresztą, Signal w najbliższych tygodniach zacznie wysyłać stosowne powiadomienia, by nie zapomnieć o konieczności dokonania zmiany.