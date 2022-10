Wdrażacie nowych pracowników? Ulepszona przeglądarka Edge ma dla Was coś ciekawego

Microsoft udostępnił właśnie funkcję Workspaces. Co jeszcze oferuje niedawno ulepszona przeglądarka Edge?

Przechodząc od razu do rzeczy, ulepszona przeglądarka Edge doczekała się rozwijanej przynajmniej od I kwartału 2021 roku funkcji Workspaces. Ta pozwala użytkownikowi z pozoru na to samo, co kolekcje, bo dzięki niej można zmienić nazwę okna i zapisać wszystkie otwarte karty na później, ale Workspaces (przestrzenie robocze) różnią się tym, że otwierają się za każdym razem w swoim osobnym oknie.

Podczas prezentacji na Ignite 2022 firma Microsoft zachęcała administratorów IT i organizacje do wypróbowania Workspaces poprzez Edge Enterprise, aby “poprawić doświadczenie związane z wdrożeniem kogoś nowego do pracy”. Dzięki tej funkcji przeglądarki Edge można podesłać pracownikowi po prostu link do Edge Workspace z całym zestawem potrzebnych adresów, a że jego zawartość można w każdej chwili aktualizować, łatwo jest rozszerzać taką przestrzeń roboczą.

W nowej wersji Edge dla przedsiębiorstw pojawił się też ogólnodostępny tryb Enhanced Security, a w ogólnym rozrachunku przegląarka doczekała się też napisów na żywo, natychmiastowych odpowiedzi czy ulepszonej nawigacji.