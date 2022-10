Gamingowe Chromebooki już tu są i próbują wyznaczyć nowy “trend grania”

Google chce uczynić z Chromebooków nietypowe maszyny do grania. Usługi strumieniowania są w nich kluczowe

Na rynek zawitał właśnie Lenovo Ideapad Gaming Chromebook, Acer Chromebook 516 GE oraz ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip, a jako że ich specyfikacja nie gra żadnej roli w płynności i jakości gier, największą uwagę powinniśmy zwrócić na ekran i łączność. Nie oznacza to jednak, że sprzętowo te Chromebooki są porażką, bo tak wcale nie jest, co potwierdza obecność przynajmniej 8 GB pamięci RAM i procesorów Core i3 lub i5.

Najbardziej powinien nas interesować ekran, łączność Wi-Fi, głośniki oraz sama klawiatura, czyli coś, co rzeczywiście będzie potrzebne podczas grania w chmurze. W tej kwestii każdy znajdzie coś dla siebie, bo te trzy nowe Chromebooki wydają się ciekawie zróżnicowane. Każdy z nich zapewnia jednocześnie przynajmniej 120-Hz ekran oraz opóźnienia poniżej 85 milisekund.

ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip 144-Hz ekran Full HD Wi-Fi 6 Głośniki stereo Harmon Kardon Klawiatura z Anti-Ghostingiem

Acer Chromebook 516 GE 120-Hz ekran WQXGA Wi-Fi 6E Głośniki DTS Podświetlana klawiatura (RGB) z Anti-Ghostingiem

Lenovo Ideapad Gaming Chromebook 120-Hz ekran WQXGA Wi-Fi 6E 4-głośnikowy system Podświetlana klawiatura (RGB) z Anti-Ghostingiem



Z tego co nam wiadomo, Google współpracuje z Lenovo, HyperX, Acer, Corsair i SteelSeries, aby wydać odpowiednie certyfikaty dla peryferiów do gier tych producentów w ramach programu Works With Chromebook. Warto też wspomnieć, że wspomniane trzy Chromebooki posiadają trzymiesięczny okres próbny dla karty NVIDIA GeForce NOW RTX 3080 oraz Amazon Luna+, aby przekonać klientów co do tego, że granie w chmurze ma sens.