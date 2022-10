Podkręcanie GeForce RTX 4090 się opłaca. Spójrzcie tylko na te dane

Wedle najnowszego przecieków podkręcanie GeForce RTX 4090 ma ogromny sens

GeForce RTX 4090 zdradził się na nowych screenshotach za sprawą TDP na poziomie 450 watów, co potwierdziło, że w domyślnej konfiguracji jest w stanie rozkręcać swój procesor graficzny do taktowania na poziomie około 2730 MHz. Jest to oczywiście bardzo płynne, bo algorytmy odpowiadające za podkręcanie taktowania zmieniają je zależnie od danego egzemplarza karty, warunków pracy oraz ustawień graficznych.

W tym konkretnym, ale niestety nieokreślonym teście, karta GeForce RTX 4090 osiągnęła temperaturę rzędu 65,6°C, a jej hotspot sięgnął 73,4°C przy odczycie pobieranej mocy na poziomie 446,9W. Wszystko to przy 40% maksymalnej prędkości obrotowej dwóch wentylatorów, bo te pracowały z częstotliwością 1652/1653 obrotów na minutę.

Tego typu pomiary mogliście już widzieć na przeciekach, dlatego zdecydowanie najważniejszą informacją jest wzmianka o tym, jak dobrze na taktowanie wpływa zwiększenie mocy o nieco ponad 10%, bo do prawie 500 watów. Wtedy RTX 4090 pobiera oczywiście więcej mocy (492,8 W), jego temperatury są wyższe (68,2 stopnia Celsjusza), ale to marginalne wręcz różnice na tle wzrostu częstotliwości do 3135 MHz.

Pamiętajmy, że względem pierwszego testu, te drugie pomiary to wartości szczytowe (więc samo taktowanie rzędu ponad 3100 MHz mogło być chwilowe), a brak dokładnych informacji co do rodzaju testów, budzi całą masę wątpliwości co do tego, czy wynik aby nie został zmanipulowany.