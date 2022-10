W kolejnych latach coraz chętniej będziemy kupować składane smartfony. A przynajmniej tak wynika z analiz

Składane smartfony są coraz popularniejsze. Największą zasługę na w tym Samsung

Jeszcze dwa lata temu na rynku składanych urządzeń wybór był raczej niewielki i klienci chcący zaopatrzyć się w taki sprzęt, wybierali Samsunga. To akurat niezbyt się zmieniło, bo południowokoreański gigant cały czas przoduje w tym temacie, wyznaczając poniekąd trendy dla wszystkich innych producentów i stanowiąc dla nich wzór oraz bezpośrednią konkurencję. Każdy nowy model innej marki porównywany jest właśnie z Galaxy Z Fold czy Z Flip.

Samsung Galaxy Z Fold4 (fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

Mimo tego trudno przeoczyć fakt, że z roku na rok nie tylko przybywa nowych i interesujących składanych smartfonów. Jednocześnie ich popularność stale rośnie. W 2021 r. na rynek dostarczono 8,1 mln urządzeń i pomimo nadal wysokich cen takich modeli, liczby te będą tylko wzrastać.

Samsung Galaxy Z Flip4

Jak wynika z najnowszej analizy przedstawionej przez firmę IDC, mowa naprawdę o ogromnym wzroście, szacuje się bowiem, że do 2026 roku dostawy składanych smartfonów wzrosną aż czterokrotnie do 41,5 mln w 2026 roku. Stanowiłoby to wówczas 2,8% wszystkich dostarczonych na rynek modeli. Nie jest to duży udział i nie ma co oczekiwać, ze w kolejnych latach “składaki” zdominują smartfonowy rynek. Nadal będzie to niszowy produkt premium, choć być może nie zostanie takowym na długo.

Oppo Find N

Warto pamiętać, że niektórzy producenci nadal celują w to, by składane smartfony kosztowały mniej. Jeśli faktycznie uda się to osiągnąć, wówczas wyniki mogą ulec znacznej zmianie, a udział tego typu urządzeń na rynku jeszcze się zwiększyć.