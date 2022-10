Naukowcy spoglądają w przyszłość. Jak to robią?

Pomaga im w tym nowy rodzaj uczenia maszynowego, o czym możemy się przeczytać z publikacji dostępnej w Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. Autorzy badań wykorzystują nowy i wysoce wydajny algorytm, który w połączeniu z tzw. reservoir computingiem może uczyć się przestrzenno-czasowych układów chaotycznych w znacznie krótszym czasie niż z użyciem algorytmów uczenia maszynowego.

Jak na razie rzeczone podejście zostało sprawdzone w odniesieniu do atmosferycznego modelu pogody. Algorytm okazał się dokładniejszy od dotychczas stosowanych i potrzebuje od 400 do 1250 razy mniej danych, aby wygenerować skuteczniejsze prognozy. Badacze użyli laptopa z systemem Windows 10, aby dokonać przewidywań w ułamku sekundy – około 240 000 razy szybciej niż w przypadku konwencjonalnych algorytmów uczenia maszynowego. Na tym korzyści się nie kończą, bo mowa też o niewielkim zapotrzebowaniu obliczeniowym nowej metody, dzięki czemu opisywane rozwiązanie może być wprowadzone nawet na stosunkowo mało wydajnych urządzeniach.

Jest to bardzo ekscytujące, ponieważ uważamy, że jest to znaczny postęp w zakresie wydajności przetwarzania danych i dokładności przewidywania w dziedzinie uczenia maszynowego. Nauka przewidywania tych niezwykle chaotycznych układów jest wielkim wyzwaniem fizyki, a ich zrozumienie może utorować drogę do nowych odkryć naukowych i przełomów.

wyjaśnia Wendson De Sa Barbosa, główny autor badań