Sztuka sztucznej inteligencji dla każdego. Dążąca do tego firma zebrała 101 milionów dolarów

Stability AI swoim narzędziem Stable Diffusion chce sprawić, że sztuka sztucznej inteligencji będzie dostępna dla każdego

Najnowszy zastrzyk gotówki zostanie przeznaczony na dalsze ulepszenia dzieła Stability AI. Firma chce tymi finansami przyspieszyć rozwój sztucznej inteligencji nie tylko dla grafik, ale też języka, audio czy wideo, aby pozwolić chętnym generować cyfrowe twory o jakości odpowiedniej do zastosowań konsumenckich i korporacyjnych. Wszystko to za zupełną darmochę, co jest zupełnie odmiennym podejściem na tym rynku (w porównaniu np. do DALL-E).

Czytaj też: Odpady radioaktywne w szkole. To pamiątki z Projektu Manhattan

Tego typu rozpowszechnienie narzędzi do tworzenia materiałów wszelakiej treści będzie z całą pewnością służyło zarówno do tworzenia “dobra”, jak i “zła”. Z jednej strony znacząco ułatwi generowanie potrzebnych nam akurat grafik (i nie tylko), ale z drugiej może posłużyć do tworzenia deep-fake z wiadomościami propagandowymi i dezinformacyjnymi na czele. Przynajmniej na ten moment, bo zważywszy na plany Stability AI co do rozwoju kolejnych systemów, nie tylko grafikę 2D czeka potencjalne załamanie na rynku pracy.

Czytaj też: Mikrometeoryty zagrożeniem dla misji Mars Sample Return. NASA już testuje osłony

Jeśli interesuje Was sfera sprzętowa, za Stable Diffusion stoi klaster ponad 4000 procesorów graficznych Nvidia A100, które wykorzystuje się do szkolenia systemu sztucznej inteligencji. Sam sprzęt jest bardzo drogi, a jego utrzymanie kosztuje dziesiątki milionów dolarów, ale firma zapewnia, że w przyszłości zoptymalizuje proces szkolenia, aby mniej obciążać takie obliczeniowe kombajny.

Czytaj też: Megawat energii z fal. Gigantyczny generator energii zacznie pracę

Firmy tworzące narzędzia tego pokroju mają i tak ciągle pod górkę, bo oskarża się je o zapewnianie możliwości tworzenia wspomnianych deep-fake i nawet treści nielegalnych z pornografią na czele. Wiele kontrowersji narosło też wokół tego, czy generowane przez SI grafiki, to nadal sztuka, a nie jedynie odtwórczość i czy open-sourcowe grafiki są aby na pewno “legalne”. Jest to spowodowane głównie tym, że są tworzone na zbiorze danych chronionych prawem autorskim i obejmującym nawet prywatną dokumentację medyczną (w przypadku Stability AI).