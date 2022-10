Home Nauka Wyjątkowa stal do druku 3D z MIT może odmienić produkcję samochodów Tesli

Obecnie samochody powstają głównie poprzez połączenie całych setek elementów, co tyczy się nawet karoserii, którą bardzo, ale to bardzo chce uprościć Tesla, stawiając na swoje megacasty. Jednak wygląda na to, że firma nie jest ślepa na dzieła innych i tak też jej uwagę przykuła wyjątkowa stal do druku 3D z MIT. Ten może zostać wykorzystany przez Teslę do produkcji całkowicie elektrycznych pojazdów z zaledwie kilku wielkich części.