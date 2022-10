Największe ogniwo akumulatorowe LFP w Europie będzie rodem z Bałkan! Wiemy, kiedy trafi do sprzedaży

Ogniwo akumulatorowe LFP, czyli litowo-żelazowo-fosforanowe, coraz częściej jest wykorzystywane przez branżę motoryzacyjną. Cechuje go wyższy poziom bezpieczeństwa, niższy koszt produkcji i przede wszystkim są dużo trwalsze, ponieważ nie stosuje się do jego budowy niklu i kobaltu. Ponadto ogniwo działa dwa razy dłużej niż te do tej pory produkowane.

Technologia LFP według prognoz osiągnie w 2022 roku aż 40 proc. udziału w światowym rynku akumulatorów. Jest to zatem kluczowy obecnie kierunek, w jakim idą światowi giganci motoryzacyjni. Tesla, Volkswagen, MBW, Mercedes czy Ford już wprowadzają do swoich samochodów elektrycznych akumulatory LFP.

Największe ogniwo akumulatorowe LFP w Europie. Baterię skonstruowała serbska firma

Firma ElevenEs z siedzibą w serbskiej Suboticy poinformowała, że wyprodukowała aktualnie największe ogniwo akumulatorowe w Europie. Jak mówi Nemanja Mikać, dyrektor generalny ElevenEs:

Po stworzeniu i przetestowaniu ponad 500 próbek laboratoryjnych opracowaliśmy ostateczny skład chemiczny i projekt ogniwa.

Jak dowiadujemy się z informacji prasowej, pierwsze partie ogniw trafią do klientów już w I kwartale 2023 roku. ElevenEs zaoferuje 3 różne rozmiary baterii w formacie pryzmatycznym. Szczegóły techniczne produktów nie zostały jednak jeszcze ujawnione, więc nie wiadomo, jakimi parametrami będą charakteryzować się ogniwa akumulatorowe.

Warto dodać, że produkt serbskiej firmy powstał w bardzo szybkim tempie. ElevenEs otworzyło laboratoria i centrum badawczo-rozwojowe w czerwcu 2021 roku, a produkcja ogniw ma ruszyć pełną parą przed końcem 2025 roku.

ElevenEs to inżynierski projekt spin-off w ramach grupy Al Pack. Jest to międzynarodowa firma specjalizująca się w obróbce aluminium, kluczowym składniku elektrod w ogniwach LFP.