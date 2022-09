Magazynuje prąd na nieprzewidziane awarie. Największy kompleks akumulatorów przepływowych już działa

Dalian Flow Battery Energy Storage już podłączony. Ten największy kompleks akumulatorów przepływowych zostanie oddany do użytku w połowie października

O tym kompleksie wiemy już od lat, bo sam projekt Dalian Flow Battery Power Station został zatwierdzony przez chińską administrację energetyczną w 2016 roku. W rzeczywistości jest to pierwszy taki krajowy kompleks magazynu energii, który docelowo będzie mógł wygenerować 200 megawatów energii elektrycznej, a więc jego pojemność sięgnie 800 MWh. Oznacza to, że jest tym samym największym i najpotężniejszym magazynem energii tego typu na całym globie, który będzie zapewniał z początku energię dla 200000 mieszkańców Dalian, co zmniejszy presje wywierane na elektronie w okresach szczytowych.

Jak widać, sam w sobie magazyn energii jest ważny nie tylko przy sieci energetycznej, która bazuje głównie na elektrowniach OZE, ale też przy tych tradycyjnych, choć plan Chin uwzględnia jego wielką rolę w planie dążenia do neutralności węglowej kraju. W przyszłości będzie więc jednym z kilku, który pomoże obszarowi Dalian w przejście na wykorzystanie wyłącznie “zielonego prądu”, czyli tego z wiatru i słońca.

Jak z kolei taki magazyn działa? Jako że został oparty na technologii magazynowania energii z wanadowymi akumulatorami przepływowymi opracowanymi przez DICP, będzie zamieniał naddatek energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w energię chemiczną. Będzie więc ładował same akumulatory, a gdy w sieci zacznie brakować energii, te zaczną ją oddawać, wspomagając tym samym pracujące elektrownie.

Same akumulatory wykorzystują jony wanadu o różnych stanach walencyjnych. To oznacza, że energia chemiczna i energia elektryczna jest konwertowana z jednej na drugą poprzez reakcję redoks jonów w dodatnich i ujemnych elektrolitach. Ten proces jest bezpieczny, charakteryzuje się wysoką niezawodnością, dużą mocą wyjściową, pojemnością magazynową, długą żywotnością, dobrą wydajnością kosztową oraz wykorzystaniem elektrolitów nadających się do recyklingu i przyjaznych dla środowiska.