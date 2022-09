Dysk o pojemności 100TB? Folio Photonics chce podbić rynek przechowywania danych

Nasz utalentowany zespół inżynierów jest pionierem nowatorskiego podejścia do optycznej pamięci masowej, które pokonuje historyczne ograniczenia i sprawia, że niespotykane koszty, bezpieczeństwo cybernetyczne i korzyści związane ze zrównoważonym rozwojem są w zasięgu ręki. Dzięki tym zaletom, Folio Photonics jest gotowa do zmiany trendów w przechowywaniu danych. wyjaśnia dyrektor generalny, Steven Santamaria

Czytaj też: Google usprawni proces usuwania naszych danych z wyników wyszukiwania

Jak dodaje Santamaria, wspomniany nośnik będzie miał 8 warstw na stronę – łącznie do dyspozycji będzie więc 16 warstw tworzących dwustronny dysk. Co więcej, w przeciwieństwie do dysków twardych i taśm, produkt ten ma być odporny na zakłócenia elektromagnetyczne, uszkodzenia wywołane promieniowaniem, słoną wodą czy ekstremalnymi temperaturami.

Dysk od Folio Photonics ma wejść do sprzedaży w 2024 roku

Przy pojemności 100 terabajtów taka opcja mogłaby stanowić idealne rozwiązanie w zakresie archiwizowania dużych ilości danych. I choć mogłoby się wydawać, że w erze przechowywania informacji w chmurze oraz rosnącej popularności serwisów streamingowych optyczne nośniki odeszły w zapomnienie, to wcale tak nie jest. Firma odnotowuje też kolejne postępy: o ile jeszcze na początku roku dysponowała maksymalnie sześciowarstwowym dyskiem, tak teraz mowa o ośmiu warstwach. Pierwsze egzemplarze mają trafić do sprzedaży w 2024 roku.

Czytaj też: Pojemniejsze dyski SSD są wydajniejsze. Dlaczego?

Obecnie sporą popularnością cieszą się taśmy magnetyczne LTO (Linear Tape-Open), cechujące się najniższym kosztem w przeliczeniu na pojemność spośród wszystkich technologii. Taśma ma jednak również swoje słabe strony: dostęp do danych jest możliwy tylko w sposób szeregowy, co utrudnia lokalizację konkretnych plików. Poza tym firmy muszą co jakiś czas przenosić informacje na nową taśmę, aby uniknąć utraty danych. Wystarczy dodać, że w przypadku dysków od Folio Photonics koszt przechowywania 1TB danych ma wynosić 5$, podczas gdy LTO-9 zapewnia wydatek rzędu 8,30$ za terabajt.