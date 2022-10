Szczury na ratunek. Gryzonie wyposażono w nietypowy ekwipunek

RescueRATs mają sprawdzić się między innymi w roli ratowników, zajmujących się poszukiwaniami ocalałych osób, które utknęły na przykład pod gruzami na skutek trzęsienia ziemi. Gryzoniom pomogą w tym zaawansowane technologicznie plecaki.

Stojąca na czele całego przedsięwzięcia Donna Kean wyjaśnia, że szczury są zazwyczaj dość ciekawskie i lubią eksplorować, co odgrywa istotną rolę w ich zaangażowaniu w poszukiwania. Mają również dobry zmysł węchu i łatwo mieszczą się ciasnych przestrzeniach, co stanowi kolejne zalety tych zwierząt. W ramach treningu zwierzęta mają za zadanie znaleźć wyznaczoną osobę w niezamieszkanym pomieszczeniu, nacisnąć przełącznik na kamizelce (w ten sposób dochodzi do aktywacji sygnału dźwiękowego) by ostatecznie wrócić do bazy, gdzie czeka na nie ulubiony przysmak.

APOPO współpracuje z Politechniką w Eindhoven nad stworzeniem plecaka wyposażonego w kamerę, mikrofon i lokalizator. Co ciekawe, wspomniana organizacja nie ogranicza się tylko do ratowania ofiar uwięzionych w trudno dostępnych miejscach. W ramach innego przedsięwzięcia, HeroRATs, gryzonie zajmują się wykrywaniem gruźlicy i rozbrajaniem min lądowych.

Szczury są wykorzystywane do wykrywania gruźlicy, materiałów wybuchowych i ofiar trzęsień ziemi

Od pierwszych tygodni życia te zaskakująco inteligentne zwierzęta są uczone łączenia dźwięku kliknięcia z nagrodą. Słysząc ten odgłos, a gdy znajdują się w pobliżu próbki pochodzącej od człowieka chorego na gruźlicę, otrzymują smakołyk. W ramach kolejnego etapu szkolenia uczą się rozróżniać próbki pozytywne od negatywnych. Kliknięcie pojawia się tylko w przypadku tych pierwszych, podobnie z resztą jak związana z tym nagroda.

Szczury przyspieszają także wykrywanie min lądowych, dzięki czemu ich rozbrajanie przebiega szybciej – podobnie zresztą jak powrót mieszkańców na tereny wcześniej zagrożone obecnością ładunków. Podobnie jak w pozostałych przypadkach, tak i w tym szkolenie trwa dziewięć miesięcy. Po jego zakończeniu gryzonie mogą wykrywać zapach materiałów wybuchowych. Wyszkolone zwierzę jest w stanie przeszukać obszar wielkości kortu tenisowego w 30 minut. Człowiekowi wyposażonemu w wykrywacz metalu zajęłoby to nawet cztery dni.