Gromada kulista Terzan 1 uchwycona. Zobaczcie, jak wiele gwiazd zawiera

Ze 150 gromad kulistych należących do Drogi Mlecznej, około 70 znajduje się w odległości do 13 000 lat świetlnych od centrum naszej galaktyki. Terzan 1 ma natomiast najmniejszą przewidywaną odległość do centrum Drogi Mlecznej spośród wszystkich znanych gromad kulistych.

O ile bowiem jej oddalenie od naszej planety wynosi 21 800 lat świetlnych, tak od centrum galaktyki dzieli ją znacznie mniej, bo około 4200 lat świetlnych. Jak wyjaśniają astronomowie związani z misją Kosmicznego Teleskopu Hubble’a, Terzan 1 jest jedną z jedenastu gromad kulistych odkrytych przez turecko-ormiańskiego astronoma Agopa Terzana w latach 1966-1971. Jego miejscem pracy było głównie Obserwatorium we francuskim Lyonie.

Gromada kulista Terzan 11 znajduje się około 21 800 lat świetlnych od Ziemi

Co ciekawe, wspomniany badacz w 1971 roku ponownie odkrył Terzan 5. Jak się okazało, była to wcześniej zaobserwowana przez niego gromada, którą określił mianem Terzan 11. W efekcie, choć na jego koncie można zapisać identyfikację 11 gromad kulistych, to są one ponumerowane od 1 do 12. Naukowiec szybko zrozumiał swój błąd i chciał zmiany nazwy Terzan 12 na Terzan 11. Nie wyjaśnił jednak, że Terzan 5 i Terzan 11 to ten sam obiekt.

Widoczne powyżej zdjęcie tej gromady kulistej stanowi połączenie oddzielnych ekspozycji pozyskanych przez instrumenty Kosmicznego Teleskopu Hubble’a: ACS (Advanced Camera for Surveys) i WFC3 (Wide Field Camera 3). Fotografia ta opiera się na danych uzyskanych przez jeden filtr światła widzialnego i dwa podczerwone. Kolory są natomiast efektem przypisania różnych odcieni do każdego monochromatycznego obrazu związanego z poszczególnymi filtrami.