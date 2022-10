Na ten timelapse trzeba było czekać 12 lat. Jest nie tylko efektowny, ale i przydatny

Ten ostatnio opiera się na działalności satelity WISE. Teleskop działający w podczerwieni został wyniesiony w kosmos 14 grudnia 2009 roku i przez długie lata dostarczał informacji na temat poruszania się i zmian, jakich doświadczają różnego rodzaju obiekty. Wśród nich znalazły się zarówno gwiazdy, jak i na przykład czarne dziury.

Odczyty dokonywane przez NEOWISE pokazują położenie setek milionów obiektów oraz ilość światła podczerwonego, które każdy z nich emituje. Analizując tego typu dane, astronomowie są w stanie oszacować, co dzieje się z obserwowanym obiektem. Dane dotyczące całego nieba są zbierane co sześć miesięcy. Naukowcy postanowili połączyć ze sobą 18 takich map. Dwie kolejne są w drodze, choć na ich publikację przyjdzie nam poczekać co najmniej do marca przyszłego roku.

Mapy te dostarczyły istotnych informacji na temat brązowych karłów, czyli ciał zbyt masywnych jak na planety, ale jednocześnie nie posiadających wystarczającej masy do miana gwiazd. Brązowe karły zlokalizowane bliżej Ziemi wydają się przemieszczać szybciej niż bardziej odległe obiekty, dzięki czemu łatwiej jest je zidentyfikować.

Timelapse powstał z użyciem 18 map nieba wykonanych na przestrzeni dwunastu lat

Łącznie wyszczególniono około 260 brązowych karłów, zwiększając przy tym dwukrotnie liczbę znanych nauce brązowych karłów typu widmowego Y, czyli tych najzimniejszych. Poza tym, dzięki działalności wspomnianego teleskopu astronomowie zbierają informacje na temat formowania się gwiazd. Zanim dojdzie do ich narodzin, pojawiają się protogwiazdy, których naukowcy śledzą w liczbie około tysiąca.

Nie można również zapominać o czarnych dziurach. Dane dostarczane przez NEOWISE mogą być wykorzystywane do identyfikacji emisji światła podczerwonego pochodzącego z obłoków materii pochłanianych przez czarne dziury. W efekcie można dostrzec dowody na istnienie tych obiektów z większej odległości.

