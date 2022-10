Przez nitkę do kłębka. Toksyna pomogła rozwikłać zagadkę pochodzenia meteorytu sprzed 90 lat

W 1931 r. kamień przechowywany na Uniwersytecie Purdue w USA został zidentyfikowany jako meteoryt wystrzelony z powierzchni Marsa miliony lat temu. Jednak to, kiedy kawałek kosmicznej skały, znany jako Lafayette, znalazł się w kolekcji geologicznej, pozostawało niejasne do teraz. Zagadkę rozwiązano i opisano w czasopiśmie Astrobiology.

Historia pochodzenia meteorytu Lafayette mówi, że został on wydobyty przez czarnoskórego studenta Uniwersytetu Purdue, który na własne oczy widział, jak ląduje on w stawie, w którym łowił ryby. Do tej pory jednak nie udawało się potwierdzić tej historii. Wykorzystując najnowocześniejsze techniki analityczne i badania archiwalne, naukowcy z Uniwersytetu w Glasgow potwierdzili, że ta historia wydarzyła się naprawdę w 1919 lub 1927 r.

W 2019 r. dr Áine O’Brien rozkruszyła fragment Lafayette i wykorzystała spektrometr masowy do analizy jej składu. Chciała odkryć szczegóły dotyczące obecności cząsteczek organicznych w meteorycie, które mogłyby potwierdzić istnienie życia na Marsie.

Po lewej czterech czarnoskórych studentów, którzy mogli znaleźć meteoryt, po prawej u góry Lafayette, po prawej u dołu wzór DON

W próbce wykryto deoksyniwalenol (DON), czyli substancję produkowaną przez grzyby Fusarium graminearum zanieczyszczające uprawy zbożowe, takie jak kukurydza, pszenica czy owies. Po spożyciu wywołuje wymioty u ludzi i zwierząt – szczególnie dotkliwa jest dla świń. Naukowcy zasugerowali, że pył z upraw mógł przenieść DON na meteoryt, kiedy ten wylądował w stawie. Postanowiono przyjrzeć się historycznemu występowaniu grzyba w hrabstwie Tippecanoe w Indianie, gdzie znajduje się Purdue. Potwierdzono, że grzyb spowodował spadek plonów o 10-15% w 1919 r., a także kolejny (mniej wyraźny) spadek w 1927 r.

Analiza obserwacji meteorów w tym samym okresie dostarczyła więcej potencjalnych wskazówek na temat czasu lądowania Lafayette. Meteoryty rozgrzewają się podczas schodzenia przez atmosferę ziemską, powodując jasne smugi ognia na niebie. Zgłoszono obserwacje kuli ognia w południowym Michigan i północnej Indianie 26 listopada 1919 roku, a także jednej w 1927 roku. Archiwiści przejrzeli roczniki z 1919 i 1927 roku, aby znaleźć czarnoskórych studentów w tym czasie.

Julius Lee Morgan i Clinton Edward Shaw (klasa 1921) oraz Hermanze Edwin Fauntleroy (klasa 1922) byli zapisani na Purdue w 1919 roku. Czwarty mężczyzna – Clyde Silance – studiował w Purdue w 1927 roku. Badacze stwierdzają, że możliwe jest, iż jeden z tych mężczyzn odnalazł Lafayette.