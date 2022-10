Visa wspiera biznesy prowadzone przez kobiety. Startuje polska edycja She’s Next

Program She’s Next został uruchomiony w USA w 2019 roku. We współpracy z IFundWomen udało się uruchomić pierwszą polską edycję, która stwarza szansę dla pięciu rodzimych właścicielek biznesu. Udział w programie mogą wziąć również kobiety z innych krajów, które z różnych powodów, np. wojny, prowadzą tymczasowo swój biznes w Polsce.

Jak tłumaczą przedstawiciele Visa, w Polsce widać wyraźną dysproporcję w liczbie kobiet i mężczyzn prowadzących własne firmy, a pandemia jeszcze pogłębiła to zjawisko. W ramach programu She’s Next od 2020 roku na całym świecie Visa zainwestowała już ponad 2,5 mln dolarów w granty i coaching dla przedsiębiorczych kobiet.

Do wzięcia udziału w konkursie She’s Next konieczne jest wypełnienie do 10 listopada 2022 roku formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie IFundWomen.com

Przedsiębiorczynie mogą opisać w nim historię swojej firmy, odnieść się do tego, co zainspirowało je do założenia biznesu, a także podkreślić, z jakimi wyzwaniami mierzą się na co dzień. Ponadto uczestniczki zostaną poproszone o przedstawienie pomysłu na wykorzystanie grantu na rzecz rozwoju swojej firmy.

Tak inicjatywę She’s Next komentuje Katarzyna Zubrzycka, dyrektorka działu detalistów i agentów rozliczeniowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Visa:

Kobiety świetnie sprawdzają się jako liderki, są odważne, elastyczne i potrafią dostosować się do zachodzących zmian. Liczę, że program okaże się dobrą okazją do podkreślenia ich roli i rozwijania kobiecej przedsiębiorczości, ponieważ wspieranie kobiet to inwestycja, która przynosi zwielokrotniony zwrot dla całej gospodarki.