Irytujący błąd w Windows 11. Nowy system Microsoftu uwziął się na pamięci USB

Próba odłączenia urządzenia USB powoduje, że system Windows 11 na kilka sekund zastyga w bezruchu, a następnie wyświetla błąd “Problem z wysuwaniem urządzenia pamięci masowej USB. To urządzenie jest obecnie używane. Zamknij wszystkie programy lub okna, które mogą korzystać z urządzenia, a następnie spróbuj ponownie”.

To standardowy komunikat, który zwykle pojawia się, gdy próbujemy wysunąć nośnik USB, który jest nadal używany, przykładowo podczas kopiowania plików. Sęk w tym, że w systemie Windows 11 wspomniany alert pojawia się niezależnie od tego, czy urządzenie USB jest faktycznie używane. Frustrujące? Niezmiernie.

Błąd jest powiązany z sytuacją, w której w systemie Windows 11 mamy uruchomionego Menedżera Zadań. Wychodzi na to, że wchodzi on w konflikt z pamięciami USB

Bezpieczne usuwanie pamięci masowej USB jest dość istotne. Jeśli zrobimy w trakcie faktycznych operacji dokonywanych na tym urządzenie przez konkretną aplikację lub system, może dojść do uszkodzenia jego zawartości. Stracimy dane, a w skrajnych przypadkach może się nawet okazać, że całe urządzenie odmówi posłuszeństwa.

Na szczęście sytuacja, w której uruchamiamy Menedżera Zadań i jednocześnie podejmujemy się wysunięcia pamięci USB nie należy do częstych. To nadal nic w porównaniu z niespodziankami jakich doświadcza na co dzień typowy użytkownik systemu Windows 11. Przypuszczalnie stosowna poprawka jest już w drodze.

Niedawno niektórzy gracze zaczęli zgłaszać ogromne problemy z płynnością gier pod Windows 11 22H2, o czym więcej piszemy pod powyższym linkiem.