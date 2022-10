Gry działają wolno na Windows 11 22H2? Problemem mogą być sterowniki graficzne

Na problemy ze sterownikami NVIDIA na Windows 11 22H2 rozwiązanie jest jedno – musicie cofnąć aktualizację systemu operacyjnego

Jak pisaliśmy niedawno, jeśli macie kartę graficzną NVIDIA i zwykle nie aktualizujecie sterowników graficznych, tym konkretnym razem koniecznie tę, aktualizację przeprowadźcie. No chyba że nie chcecie, aby nowsze gry, korzystające z API DirectX 12 działały u Was płynniej. Optymalizacja tego API jest bowiem częścią nowości, które (oprócz nowej wersji DLSS oraz wsparcia RTX 4000) wprowadziła wersja sterowników Game Ready w wersji 522.25. Nie mówimy tutaj o marginalnych poprawkach, a takich, które z całą pewnością odczuje każdy. Akurat zbiegło się to z usunięciem ograniczenia do kopania kryptowalut w postaci LHR… ciekawe.

Tym razem jednak nie o tym, co dokonała ostatnio NVIDIA, a o tym, jak sterowniki Game Ready 522.25 “gryzą się” z najnowszą aktualizacją Windowsa 11 (22H2). Ta dwustronna niechęć zmusiła producenta kart graficznych do wydania szybkiego hotfixa i choć ten naprawił problem, niektórzy nadal są dręczeni odczuwalnymi spadkami wydajności w grach.

Windows 11 22H2 is a nightmare for game testing 😠 pic.twitter.com/sBJ4f5y9It — Nadalina (@NadaOverbeeke) October 17, 2022

Poinformowała o tym jedna z testerek sprzętu, która po aktualizacji zauważyła spadek liczby klatek na sekundę (1% low’s) z około 200 do poniżej 100 FPS. Mowa więc o problematycznych mikro-zacięciach, które są bardzo odczuwalne podczas rozgrywki. Problem można ponoć obejść w prosty sposób, bo cofając aktualizację Windowsa 11 do 21H1.