Tajemniczy chiński dron stealth nagrany niczym UFO. Nigdy wcześniej nie widziano go w locie

Chiny rozwijają całą masę dronów. Dołączył do nich właśnie chiński dron stealth podobny do X-47B firmy Northrop Grumman (zdjęcie powyżej)

Nagrany najpewniej smartfonem film, który trafił na chiński portal mikroblogowy Weibo, rozszedł się masowo po sieci, nie odpowiadając jednak na najważniejsze pytania. Nie wiadomo więc, gdzie i kiedy został zrobiony, a nawet nie mamy pewności, co dokładnie przedstawia. Może to być bowiem dron o konstrukcji latającego skrzydła w formie przeskalowanego, prototypowego modelu, bo z racji natury nagrania, trudno określić jego wielkość nawet w przybliżeniu. O szczegółach można również pomarzyć.

W ogólnym rozrachunku pierwsze, co przychodzi na myśl, oglądając powyższy film, to zapowiedziany przed czterema laty duet w postaci drona Star Shadow i drona CH-7 (Caihong-7). Ten pierwszy jest projektem chińskiej firmy Star UAV System z siedzibą w Chengdu, a drugi CH-7, który został opracowany przez państwową China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Oba drony pokazano publicznie na wystawie w 2018 roku.

Wchodząc w szczegóły, jeśli ten prototyp to Sea Shadow, to patrzymy tutaj na drona o rozpiętości skrzydeł 15,24 metra i długości około 7 metrów. Jego możliwości sprowadzają się do osiągania pułapu lotu ponad 15 kilometrów przez nawet 12 godzin lotu, co określa jego wytrzymałość po starcie z prawie 410 kilogramami bomb i pocisków (masa startowa: 4080 kg). Za napędzenie tego drona odpowiada para silników TWS800 z mało widocznymi wlotami i wylotami w górnej części kadłuba, co podkreśla charakter stealth tego drona.

Jeśli ten nowy chiński dron stealth to CH-7 zwany też Caihong-7, to mówimy tutaj o znacznie większym i bardziej zaawansowanym sprzęcie o maksymalnej masie startowej 14,3 tony i rozpiętości skrzydeł rzędu 22 metrów. Jego pojedynczy silnik odrzutowy pozwala mu osiągać prędkości rzędu Mach 0,75, a wewnętrzne luki na uzbrojenie umożliwiają lot z ukrytymi ładunkami użytecznymi. Jego główną rolą ma być jednak realizowanie rozpoznania, jako że zalicza się do projektów typu HALE (High-Altitude Long Endurance).