StrykerX, czyli amerykański pojazd bojowy z najnowszymi technologiami

Gdyby miał powstać nowoczesny i najbardziej zaawansowany pojazd Stryker, to wyglądałby… tak! Co mówi nam technologiczny demonstrator StrykerX?

Nowoczesny Stryker to nie tylko zmiany w systemach uzbrojenia, ale kompleksowe ulepszenie platformy na wszystkich tak naprawdę kluczowych frontach. Od zwykle pomijanych czujników nowej generacji, aż po hybrydowy układ napędowy i na nowych formach uzbrojenia kończąc. Z tymi zmianami StrykerX mógłby zapewniać załodze lepszą świadomość pola walki, realizować misje bez generowania własnej sygnatury termicznej i akustycznej oraz zwalczać wrogów na wiele sposobów z wykorzystaniem przede wszystkim precyzyjnego 30-mm działka o rozszerzonym dystansie rażenia.

Wszystko przez to, że StrykerX został wyposażony w serię najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie nowoczesnych systemów bojowych. Ma więc osprzęt do wystrzeliwania dronów kamikadze (Switchblade 300), systemy do strzelania laserami, prowadzenia operacji wojny elektronicznej oraz hybrydowy układ napędowy, w którym silnik diesla pełni głównie rolę generatora energii dla silników elektrycznych.

W nowej wersji Stykera oddział piechoty transportowany na tyle miałby na dodatek więcej miejsca do dyspozycji, a przed ruszeniem do boju mógłby obejrzeć otoczenie z poziomu samego pojazdu bez narażania się na ostrzał. Firma General Dynamics Lands System pochwaliła się też wprowadzeniem do StrykerX “zaawansowanych pokładowych systemów wspomaganych sztuczną inteligencją o wspólnych korzeniach technologicznych oraz otwartych standardach”, co ma w przyszłości ułatwić jego modernizacje i ulepszanie.