Chińskie okręty podwodne nie do wykrycia? Naukowcy stworzyli rewolucyjny napęd

Z pędników odrzutowych korzystają jedne z najbardziej zaawansowanych okrętów podwodnych na świecie, a Chińscy naukowcy właśnie je rewolucjonizowali

Jak podaje South China Morning Post, chiński zespół badawczy stworzył nowy system napędowy w formie pędnika wodnoodrzutowego, który może zwiększyć ciąg łodzi podwodnej przy jednoczesnym zminimalizowaniu uciążliwych wibracji o ponad 90 procent. Stało się to możliwe po opracowaniu uszczelniacza, który zapobiega przedostawaniu się wody do kanału bez jednoczesnego utrudniania obrotu wirnika. Niestety szczegóły na temat technologii pozostają utajnione, ale naukowcy co nieco i tak zdradzili.

Zacznijmy od tego, że pędnik odrzutowy to urządzenie, które generuje strumień wody do napędu i sprowadza się do jednego z trzech rodzajów pomp (osiowej, odśrodkowej lub o przepływie mieszanym). Opracowana przez chińskich naukowców nowa konstrukcja może zwiększyć ciąg pędnika i jednocześnie zmniejszyć generowane przez niego wibracje przy większości charakterystycznych częstotliwości.

W praktyce ten rodzaj napędu sprowadza się do zamkniętego w kanale wirnika, który generuje strumień wody. Zwykle odległość pomiędzy łopatami wirnika a wewnętrzną ścianą kanału może wynosić zaledwie jeden milimetr, ale nawet tak pozornie niewielka przestrzeń powoduje generowanie turbulencji lub bąbelków, które łatwo wykryć. Chińscy naukowcy rozwiązali to poprzez “wbicie” w ścianki kanału wirnika, dzięki czemu końcówki wirnika nie stykają się z wodą podczas ruchu. Wyeliminowanie tej luki stało się możliwe za sprawą wytrzymałej i niespowalniającej wirnik substancji uszczelniającej o nieznanym składzie.

W testach odkryli, że ich dzieło było w rzeczywistości nieco mniej wydajne niż konwencjonalna konstrukcja przy najwyższej prędkości. Jednocześnie za sprawą zminimalizowania losowych turbulencji, które powodują opór, system mógł wytworzyć około 10 procent większe parcie przy niższej prędkości. Dodatkowo generował mniej pęcherzyków kawitacyjnych, które tworzą się, gdy łopatki szybko się obracają. W ogólnym rozrachunku poziom wibracji wyniósł ledwie od 1/10 do 1/35 w różnym zakresie częstotliwości względem tradycyjnych pędników odrzutowych.