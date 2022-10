Home Tech Nowa wersja AH-64 Apache. Śmigłowiec szturmowy stał się jeszcze bardziej niszczycielski

Historia AH-64 Apache sięga aż pierwszej połowy lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to jego produkcją zajmowała się firma Hughes Helicopters. Te śmigłowce szturmowe doczekały się wielu wersji, a obecnie najbardziej zaawansowanym wariantem produkowanym przez USA jest AH-64E (dawniej AH-64D Apache Longbow Block III), który zmienił nawet przydomek z Apache na Guardian. Dziś z kolei Boeing pochwalił się swoim Zmodernizowanym Apache (z ang. Modernized Apache). Co więc dokładnie będzie miała do zaoferowania ta nowa wersja AH-64 Apache?