Chiński myśliwiec J-20 ulepszony. Ma nawet strzelać laserami

W ostatnim czasie coraz więcej wspomina się o chińskich siłach powietrznych, dążących do uczynienia ze swoich Potężnych Smoków konkurencji dla amerykańskich F-35 piątej generacji. Dziś dowiedzieliśmy się, jak to chiński myśliwiec J-20 został ulepszony na dwóch frontach i nie tyczy się to potencjału współpracy z dronami, jak poprzednio