Specyfikacja DisplayPort 2.1. VESA potraktowała jakość obrazu priorytetowo

VESA przypomniała światu o sobie, zachęcając do wymiany starych przewodów. Światło dzienne ujrzała właśnie specyfikacja DisplayPort 2.1, czyli najpopularniejszego obecnie złącza graficznego obok HDMI, które względem swojego konkurenta, jest standardem otwartym i pozbawionym licencji, za które trzeba słono płacić. Co więc przygotowała dla nas VESA i co musicie wiedzieć?