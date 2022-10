Windows 11 coś przed Wami ukrywa… ale możecie to aktywować

Nowy pasek zadań Windowsa 11. Powstał z myślą o tabletach, ale i tak możecie go włączyć

“Tabletowy pasek zadań” Windowsa 11 jest niczym innym, jak bardziej kompaktowym i przystosowanym do mniejszych ekranów wariantem, który ułatwia nawigację przy korzystaniu z systemu na urządzeniach o mniej imponujących wyświetlaczach. W praktyce jest znacznie mniejszy, ukrywa przycisk menu start, widżety oraz przypięte aplikacje, pozostawiając jedynie obszar powiadomień, zegar i kilka podstawowych informacji (język klawiatury, stan sieci i ustawień głośności).

Czytaj też: Choć niechętnie, Apple w końcu potwierdza – iPhone przechodzi na USB-C

Taka forma paska zadań Windowsa 11 sprawia, że użytkownicy tabletów mają więcej miejsca na ekranie na aplikacje i treści, ale jeśli tylko tego potrzebują, mogą wywołać ten tradycyjny, pełnoprawny pasek jednym ruchem. Z drugiej strony można go również aktywować na komputerach stacjonarnych i laptopach, aby zapewnić sobie więcej miejsca na ekranie. Aby to zrobić, najlepiej zaktualizować swojego Windowsa 11 do najnowszej wersji i zapoznać się z aplikacją ViveTool.

Czytaj też: Oddajesz smartfon Samsung Galaxy do serwisu? Dzięki tej funkcji możesz zablokować dostęp do swoich prywatnych danych

W ustawieniach (Personalizacja>Pasek zadań) należy aktywować funkcję co do optymalizacji paska zadań przy sterowaniu dotykowym i wejść do rejestru systemu (Windows+R i wpisać regedit). Następnie należy przejść do folderu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer i wprowadzić tam nowy rejestr (DWORD 32-bit) o nazwie TabletPostureTaskbar i zmienić jego wartość na 1.