Policja wykorzystała narzędzie Snapshot i opublikowała wizerunek sprawcy z DNA. Co mogło pójść nie tak?

Problemy z rozpoznawaniem twarzy jednoznacznie wskazały na to, że nie można wierzyć obecnie szkolonym systemom informatycznym w momentach, kiedy niepotrzebnie mogą zaszkodzić potencjalnie niewinnym osobom. W podobnym stylu skrytykowano ostatnią akcję policji ze stanu Kanada, która wykorzystała próbkę DNA z miejsca przestępstwa do wygenerowania na jej podstawie wizerunku sprawcy przestępstwa.

Pozornie brzmi to, jak świetny pomysł, ale opublikowany oficjalnie (zdjęty już z głównych mediów) wizerunek sprawcy z DNA wskazał czarnoskórego podejrzanego, co z miejsca wywołało lawinę krytyki. Wszystko przez to, że sama w sobie technologia nie jest jeszcze na tyle dopracowana, aby generować tak ważne dowody w sprawie. Wedle specjalistów jest mało prawdopodobne, aby była w stanie wygenerować dokładny portret i nie jest w stanie odgadnąć kluczowych szczegółów fizycznych, takich jak wiek czy zarost. W efekcie opublikowany wizerunek wielu osobom przypominał po prostu znajomych ze względu na swoją generyczność.

Co ciekawe, policja wiedziała o tych ograniczeniach, wspominała o nich w komunikacie prasowym, ale i tak postanowiła wrzucić zdjęcie na profile publiczne… i wtedy się zaczęło. Specjaliści jednoznacznie stwierdzili, że to bardzo niebezpieczne narzędzie ze względu na fakt, że z fenotypu zebranego DNA nie można określić wieku, wagi i tym bardziej czynników fizycznych wpływających na wygląd. Za wykorzystane w tym narzędzie Snapshot odpowiada z kolei firma Parabon NanoLabs, która obiecuje właśnie “szybkie rozwiązywanie spraw policyjnych”.

Na krytykę policja naturalnie zareagowała ustami głównego oficera operacyjnego: