Wulkan budzi się po 800 latach ciszy? Dziwne oznaki budzą niepokój u mieszkańców wysp

Mount Edgecumbe do niedawna był uznawany za wulkan drzemiący, czyli taki, którego aktywność była odnotowywana w czasach historycznych. Obecnie status stożka wulkanicznego został zmieniony z uwagi na serię trzęsień ziemi w kwietniu 2022 roku, które mogą wskazywać na budzenie się wulkanu ze snu. Ostatni raz góra uaktywniła się 800 lat temu.

Wulkan znajduje się na wyspie Kruzof w Archipelagu Aleksandry w południowo-wschodniej Alasce, stosunkowo niedaleko od granicy z Kanadą. Wznosi się on na niecałe 1000 m n.p.m. i jest stratowulkanem dacytowym, co oznacza, że lawa wydobywająca się z krateru tutaj jest o składzie chemicznym dacytu (rodzaju skały magmowej). Powstanie Edgecumbe datuje się na około 600 tys. lat temu.

Szczegółowe dane analityczne ujawniły, że co najmniej od czterech lat pod stożkiem wulkanu podnosi się komora magmowa. Wskutek ruchów na głębokości około 5 kilometrów Edgecumbe przesunął się o ponad 25 centymetrów, co daje w skali rok wynik ponad 8 centymetrów. Zdaniem niektórych badaczy, może to wskazywać na przejawy budzenia się wulkanu ze snu – dowiadujemy się z informacji prasowej KTVF.

Kiedy i czy wybuchnie wulkan na Alasce?

Tak naprawdę tego jeszcze nie wiadomo. Ze stożka wulkanu nie unoszą się (póki co) żadne dymy, ani pyły wulkaniczne, które zwiastowałyby rychły kataklizm. Od maja 2022 roku na terenie Edgecumbe zamontowano aparaturę monitorującą aktywność wulkanu.

Niewielkie sygnały dochodzące do nas z góry Edgecumbe nie powinny być dla nas zaskoczeniem – obszar ten znajduje się na Pacyficznym Pierścieniu Ognia, a sama południowo-wschodnia Alaska jest terenem silnie pociętym uskokami. Kilka kilometrów od wulkanu przebiega uskok oddzielający płytę tektoniczną pacyficzną od amerykańskiej. Ewentualna erupcja stratowulkanu mogłaby być naprawdę silna i poprzedzona bardzo mocnymi wstrząsami. Pobliskie miasto Sitka, piąte najludniejsze w stanie, byłoby najbardziej zagrożone.