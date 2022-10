Xiaomi 12 Lite w Polsce? Tak, ale…

Tanie Xiaomi? To już niestety było

Xiaomi od początku kojarzyło nam się z tanimi urządzeniami, które oferowały bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Zresztą, właśnie dlatego chińska firma tak łatwo podbiła świat. Niestety od jakiegoś czasu jedyne co można powiedzieć, to że “tanio to już było”. Dobitnie świadczy o tym Xiaomi 12 Lite, który już wkrótce będzie dostępny do kupienia u polskich operatorów. Smartfon ten debiutował w lipcu, ale do tej pory nie pojawił się w naszym kraju.

Xiaomi 12 Lite znalazł się już w cenniku T-Mobile, gdzie za wersję 8/128 GB trzeba zapłacić 2399 zł. W takiej samej konfiguracji jest dostępny też w Orange i tam bardziej opłaca się go kupić, bo kosztuje 2299 zł, więc o 100 zł taniej. W obecnych czasach, gdy wszystko drożeje, także ceny smartfonów idą w górę, więc nie powinniśmy się dziwić. Jednocześnie — powyżej 2000 zł to już naprawdę spora kwota.

Dlatego przypomnijmy pokrótce, co Xiaomi 12 Lite ma do zaoferowania

Smartfon wyposażono w 6,55-calowy ekran AMOLED oferujący rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli (402 ppi), odświeżanie 60-120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 10-bitową głębię koloru, szczytową jasność 950 nitów, a także paletę kolorów sRGB i DCI-P3. Ekran jest płaski i otoczony dość wąskimi ramkami. Przed uszkodzeniami chroni go szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji.

32-megapikselowy aparat do selfie umieszczono w okrągłym otworze. Warto też wspomnieć, że w ramce nad ekranem znalazły się dwie doświetlające diody LED, dzięki którym zdjęcia będzie można robić nawet w gorszych warunkach oświetleniowych. Z tyłu dostajemy potrójną konfigurację, na którą składa się 108-megapikselowy czujnik główny z sensorem 1/1,52″ i sześcioma soczewkami, 8-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny z kątem widzenia 120°, a także czujnik makro 2 Mpix. Jak widzicie, zabrakło tutaj optycznej stabilizacji obrazu, ale na pocieszenie mamy funkcję nagrywania wideo w 4K/30 klatek na sekundę.

Czytaj też: Czy tak będzie wyglądał Xiaomi 13? Do sieci trafiło interesujące zdjęcie

Sercem Xiaomi 12 Lite jest układ Snapdragon 778G zintegrowany z modemem 5G. Bateria ma pojemność 4300 mAh i obsługuje szybkie ładowanie z mocą 67 W. Nie zabrakło też NFC, ekranowego czytnika linii papilarnych, głośników stereo z Dolby Atmos czy Bluetooth 5.2.