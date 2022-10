Czy tak będzie wyglądał Xiaomi 13? Do sieci trafiło interesujące zdjęcie

O ile do tej pory przecieki skupiały się na szczegółach specyfikacji nadchodzącej serii, tak teraz dostajemy pierwszą możliwość przyjrzenia się konstrukcji Xiaomi 13

Cool APK udostępnił zdjęcie, które ma przedstawiać podstawowy model Xiaomi 13. Wygląda całkiem autentycznie, ale jak dobrze wiemy, to jeszcze nie oznacza, że zdjęcie jest prawdziwe. Jednak przyjmijmy, że tak. Co więc zdradza? Nową konstrukcję wyspy aparatów, która zdaje się nawiązywać do stylistyki wcześniejszych generacji, a dokładniej do Mi 11 Ultra. Nie jest oczywiście taka sama, ale zdecydowanie nie przypomina tego, co znamy z serii Xiaomi 12.

Na zdjęciu widzimy kwadratową, dość masywną wyspę z trzema czujnikami i modułem lampy błyskowej. Sama wyspa podzielona jest na trzy części. Dostrzec można też na niej napis “LASER”, który oznacza, że urządzenie wyposażono w laserowy autofokus. Nigdzie nie widać logo marki Leica, ale być może uwieczniony na zdjęciu smartfon jest jedynie egzemplarzem testowym, a stosowne oznaczenia trafią na plecki dopiero później.

Jest też jeszcze jedna opcja – nie jest to Xiaomi 13. Zmiany są bowiem na tyle duże, że można się zastanawiać, czy aby nie jest to inny nadchodzący model. Jaki? Na myśl przychodzi nam Redmi K60, który przecież też jest właśnie w przygotowaniu, a jego premiera ma się odbyć jeszcze przed rynkowym debiutem Xiaomi 13. Oczywiście i tutaj mielibyśmy do czynienia ze zmianą designu, choć już nieco mniejszą.

Niezależnie od tego, o które urządzenie w końcu chodzi, najbliższe tygodnie powinny przynieść nam odpowiedź. Jeśli plotki mówią prawdę, obie serie mają zadebiutować już w przyszłym miesiącu, a Xiaomi 13 najpóźniej na początku grudnia, więc będziemy uważnie obserwować przecieki i damy Wam znać, gdy pojawi się coś nowego na ten temat.