Kup smartfon z serii Xiaomi 12T i patrz, jak kilka stówek wraca do Twojej kieszeni

Seria Xiaomi 12T zadebiutowała 4 października

Sa to więc najnowsze modele producenta, jakie trafiły na nasz rynek. Tymczasem już zostały objęte promocją, w ramach której po zakupie można otrzymać do 500 zł zwrotu poniesionych kosztów. Dokładnie – 300 zł za Xiaomi 12T i 500 zł za Xiaomi 12T Pro. Jeśli i tak mieliście zamiar kupić sobie nowy smartfon, może być to świetna okazja, a zaoszczędzone pieniądze przydadzą się w sam raz na zakup prezentów na zbliżające się święta.

Xiaomi 12T Pro (fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

By skorzystać z promocji należy do 15 listopada zakupić Xiaomi 12T lub Xiaomi 12T Pro. Do wyboru jest wiele punktów, bo można to zrobić u operatorów Orange, Play czy T-Mobile, albo w takich sklepach jak x-kom, Komputronik, NEONET, Media Expert czy Media Markt. Musi być to po prostu punkt wymieniony w regulaminie. Po zakupie urządzenia koniecznie zachowajcie dowód zakupu, bo będzie on Wam potrzebny podczas rejestracji na stronie www.promocjexiaomi.pl (nalezy tego dokonać w okresie od 30 listopada do 12 grudnia). W zamieszczonym tam formularzu należy:

dodać zdjęcie lub skan dowodu zakupu,

dodać wyraźne zdjęcie etykiety urządzenia, na której widoczny jest numer IMEI,

podać numer konta bankowego, na który ma zostać przelany zwrot,

poczekać maksymalnie 60 dni, bo w tym czasie po poprawnej rejestracji pieniądze wrócą na nasze konto.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku osoby fizycznej przysługuje tylko jeden zwrot, a jeśli jesteś osobą prawną — trzy. Xiaomi określiło również, że łączna pula środków przeznaczona na zwroty wynosi 640 tys. zł, więc warto się pospieszyć, bo jak wiadomo – kto pierwszy, ten lepszy.