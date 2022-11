Komisja Europejska stawia na 5G. Skorzystasz nawet w samolocie

Komisja Europejska chce ułatwić dostęp do sieci 5G

Komisja Europejska zaktualizowała decyzję wykonawczą w sprawie wykorzystania widma dla łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych. Upraszczając, linie lotnicze będą mogły zaoferować pasażerom dostęp do sieci 5G w lotach na terenie Unii Europejskiej.

Już w 2008 roku Komisja Europejska w ramach wspomnianej decyzji zarezerwowała częstotliwości na potrzeby korzystania z łączności na pokładach samolotów. Aktualizacja dodaje do już istniejących częstotliwości możliwość wdrożenia sieci 5G.

Sieć 5G zapewni obywatelom innowacyjne usługi i możliwości rozwoju europejskim przedsiębiorstwom. Niebo nie jest już ograniczeniem, jeśli chodzi o możliwości oferowane przez superszybką łączność o dużej przepustowości – powiedział Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego.

Czytaj też: Zabójcze roboty w służbie amerykańskiej policji to proszenie się o kłopoty

Wi-Fi w autobusach jeszcze szybsze

Oprócz zmian dotyczących sieci 5G Komisja Europejska zmieniła decyzję wykonawczą w sprawie pasm 5 GHz, sieci Wi-Fi w transporcie drogowym. Czyli. np. autobusach i samochodach. Jak czytamy w komunikacji Komisji, są to podwaliny pod innowacje w branży motoryzacyjnej i potencjalnie w zastosowaniach Metaverse.

Kraje Unii Europejskiej mają uwolnić częstotliwość 5 GHz, aby bez przeszkód można było ją wykorzystywać w transporcie, do 30 czerwca 2023 roku.

Czytaj też: Nie dla operatora podwyżka. UOKiK bada klauzule inflacyjne

Jak sieć komórkowa może działać w samolocie?

Wbrew pozorom nie jest to proste rozwiązanie. Częstotliwość sieci komórkowych w samolotach nie może być taka sama jak w przypadku sieci naziemnych. Dzięki temu urządzenia w samolocie nie łączą się z sieciami naziemnymi w krajach, nad którymi przelatują.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej bardzo dokładnie opisuje wymagania techniczne sieci w samolotach. Nie tylko pod względem wykorzystywanych częstotliwości dla poszczególnych technologii, ale również parametry techniczne dotyczące mocy emisji pola elektromagnetycznego dla poszczególnych wysokości przelotowych.

Jeśli w tym momencie kogoś dopada stres przed lataniem, bo przecież w tak małym samolocie to promieniuje tak, że mózg wypala… uspokajamy. Jak na razie najwyższa dopuszczalna moc (e.i.r.p) wynosi ok 10 mW (0,01 W) dla częstotliwości zakresu 2570-2690 MHz na wysokości 8000 m nad ziemią. To praktycznie znikoma wartość.

W jaki sposób w samolocie w ogóle jest dostępny zasięg sieci komórkowej? W końcu jakoś trzeba go tam dostarczyć, a samolot nie ciągnie za sobą światłowodu. Są na to dwa sposoby. Wykorzystywana jest do tego sieć satelitarna albo specjalne naziemne stacje bazowe ATG (air-to-ground), które są skierowane ku górze. Samolot w trakcie lotu może się przełączać pomiędzy nimi. Natomiast już w samolocie mamy odpowiednio zmodyfikowaną stację bazową, z którą mogą łączyć się urządzenia na pokładzie.